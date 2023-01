Un posto al sole, anticipazioni 17 gennaio: Alice mette in guai seri Nunzio

Una nuovissima puntata attende i fan di Un posto al sole. La soap opera italiana continua la sua messa in onda serale, infatti anche stasera dalle 20.50 circa va in onda la serie. Un successo clamoroso, visto gli ascolti e la durata della telenovela, ambientata a Napoli. Le anticipazioni ci fanno sapere che Alice metterà in grande difficoltà Nunzio, querelandolo e mettendolo in guai seri.

Inoltre, Damiano farà un gesto eroico salvando Silvia Graziani da una tentata rapina. Tale situazione però lo costringerà poi a prendere un’importante decisione sul suo futuro. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio di oggi.

Un posto al sole: Alice querela Nunzio

La ragazza, sostenuta da sua nonna Marina, deciderà di procedere legalmente contro il Cammarota ma con questa azione, potrebbe non avere più il sostengo di sua madre. Elena ha infatti già cominciato a nutrire qualche dubbio su sua figlia e sulla versione dei fatti da lei raccontata.

A prendere subito le retini in mano della questione sarà Franco, ma prima dovrà avvertire Katia. L’uomo conosce molto bene il carattere del figlio, sa che è un ragazzo impulsivo ma di certo non violento. Le anticipazioni ci fanno sapere quindi che per Nunzio le cose si metteranno davvero male.

Anticipazioni. Damiano salva Silvia ma…

Nella puntata di Un posto al sole in onda questa sera vedremo anche Damiano darsi da fare. L’uomo riuscirà a salvare Silvia, dopo una rapina. La Graziani davanti al delinquente resterà impietrita.

Tale gesto, da parte di Damiano non farà altro che rafforzare il loro rapporto ma nello stesso tempo anche quello con Viola, che lo vedrà finalmente sotto altri occhi. Questa situazione però comincerà a preoccupare moltissimo Damiano che, per rispetto di Nicotera, sarà costretto a prendere una dura decisione, tale da mettere a repentaglio il suo stesso futuro.