Ida e Alessandro inondati di insulti: stanno insieme per soldi? Cosa è successo

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati inondati di insulti in questi giorni. I due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di concedersi una vacanza in Florida e non stanno esitando a pubblicare sui social come trascorrono le loro giornate.

Ad ogni modo, la loro scelta di staccare la spina per così tanto tempo sta generando molto sgomento. Molti utenti del web, infatti, hanno avanzato delle ipotesi assurde. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Gli insulti contro Ida e Alessandro

Ida e Alessandro si trovano oltreoceano in questo momento. I due ragazzi, infatti, qualche giorno fa sono partiti alla volta dell’America e sono andati a Miami. In questo periodo, dunque, non stanno facendo altro che pubblicare foto e video mentre sono al mare, nei ristoranti più lussuosi e in luoghi davvero sfarzosissimi. il loro mostrare tutti questi contenuti sui social, però, p visto da molti come una sorta di ostentazione davvero ridicola.

Inoltre, alcuni hanno addirittura mosso delle accuse davvero molto pesanti contro Ida. In particolare, c’è chi sostiene che la donna abbia deciso di uscire da Uomini e Donne con Alessandro solamente perché grazie a lui finalmente può fare la bella vita. In più occasioni, infatti, aveva dichiarato di essere alla ricerca di un uomo con il quale trascorrere il suo tempo, fare delle esperienze bellissime e godersi la vita.

La Platano ha “abbandonato” il figlio? Altre gravi accuse

Secondo i fautori dii questa teoria, dunque, Ida Platano starebbe con Alessandro Vicinanza solamente per soldi. Una volta avuto tutto ciò che desidera, dunque, è molto probabile che i due si lasceranno. Come se non bastasse, poi, Ida è stata anche accusata di aver “abbandonato” suo figlio. La donna, infatti, è lontana da casa da parecchi giorni e molti si stanno domandando con chi sia rimasto il ragazzino.

Si tratta di accuse davvero molto forti, che sicuramente non faranno piacere né a Ida, né ad Alessandro. Ad ogni modo, i due protagonisti non hanno ancora replicato a tutte queste accuse fino a questo momento. Molto probabilmente, i due sono così presi dalle loro vacanze al punto da non aver ancora preso visione della bufera che si sta scatenando sul web. In alternativa, poi, è probabile anche che entrambi hanno deciso di non alimentare ulteriormente la polemica, lasciando che tutto si sgonfi da solo.