Gemma Galgani chiede aiuto sui social: l’importante appello prima di Ued

Continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne, nonostante sia ancora nel parterre dopo 12 anni. Gemma Galgani è amata da tutti e sono in tanti a credere nella sua buona fede nel programma, nonostante su di lei corrano voci del tutto che carine.

La dama di Torino nel corso di tutto questo tempo ha avuto modo di conoscere diversi uomini ma nessuno purtroppo è riuscita a portarla via dagli studi. Intanto, Gemma oltre ad essere seguita in tv ha un ottimo seguito anche su Instagram, dove conta più di 550 mila seguaci. E proprio dal suo account che poco fa ha lanciato un appello disperato

Gemma Galgani lancia un appello disperato

La Galgani ama gli animali, la natura e tutto ciò che questa ci ha donato. E’ sempre molto attenta alla cura degli altri ma anche a se stessa. Qualche anno fa chi ha seguito il suo percorso sicuramente si ricorderà di Piripicchio il suo gattino. L’animale è venuto a mancare ma per lei è stato un grave e difficile lutto da sopportare. Chi ha un animale in casa sa cosa si prova e quanto poi ci si affezioni.

E proprio parlando di animali che Gemma poco fa si è rivolta ai suoi fan chiedendo aiuto. La dama ha condiviso la foto di un piccolo cagnolino in cerca di una famiglia. “Trilly ha dieci anni e ha perso tutto, aiutiamola a trovare una famiglia che la ami, anche e soprattutto per la vecchiaia”, queste le parole piene di amore della Galgani.

Il grande cuore della dama di Ued

Come detto in precedenza Gemma ama tantissimo gli animali e non è la prima volta che lancia appelli simili. Molto probabilmente conoscendo associazioni che si occupano di trovatelli è solita aiutarli. E anche in questo caso lo ha fatto con il cuore in mano.

Affidandosi ai suo profilo social il suo desiderio è quello che la notizia si possa diffondere quanto più possibile, in modo che trilly riesca a trovare quanto prima qualcuno che si prenda cura di lei.