Uomini e Donne spoiler 18 gennaio: Armando umiliato, Gemma delusa

Nella puntata del 18 gennaio di Uomini e Donne vedremo che si proseguirà da dove si è interrotta la scorsa messa in onda. Ieri, infatti, la puntata si è conclusa con Salvo e Luisa che hanno raccontato del loro matrimonio.

Quest’oggi, invece, l’attenzione si focalizzerà su altri esponenti del trono over. Nello specifico, si parlerà di Armando Incarnato e di Gemma Galgani. Vediamo nel dettaglio che cosa andrà in onda.

Maria mortifica Armando a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 18 gennaio di Uomini e Donne rivelano che, dopo aver parlato di Gloria e Riccardo e poi di Luisa e Salvo, si passerà ad altri esponenti del trono over. In particolare, vedremo che sarà tirato in ballo Armando Incarnato. Il cavaliere stava sentendo una ragazza. Tuttavia, negli ultimi tempi pare averla un po’ ignorata rifiutando le sue attenzioni. Pare anche che abbia rifiutato una videochiamata poiché temeva che lei potesse fare degli screen.

In studio, però, il napoletano darà le colpe alla donna. Questo suo modo di fare non piacerà alla padrona di casa, che darà luogo ad una bella sfuriata contro di lui. In particolar modo, infatti, vedremo che Maria De Filippi attaccherà il cavaliere fino a mortificarlo. La donna gli dirà di sentirsi troppo un personaggio e di non comportarsi in maniera corretta negli ultimi tempi.

Anticipazioni 18 gennaio: Alessandro molla Gemma

La discussione sarà così animata, al punto da arrivare a tirare in ballo anche questioni che riguardano alcuni contenuti social mostrati dal napoletano in questi giorni. In seguito, si parlerà dei ritocchini estetici a cui si è sottoposto Armando. La situazione degenererà al punto che Incarnato si sentirà abbastanza mortificato. Successivamente, poi, si parlerà di Gemma e Alessandro.

Purtroppo per la Galgani, il cavaliere non ha intenzione di continuare la sua conoscenza. Alessandro racconterà di non sentire quella scintilla in grado di fargli credere che con Gemma possa nascere qualcosa di più di un’amicizia. Dopo aver ricevuto il due di picche, dunque, la dama non potrà fare a meno che tornare al suo posto e rassegnarsi. Alessandro, però, sta conoscendo altre dame. Nello specifico, racconterà di essere uscito con Pamela e Cristina. Alla lista, però, si aggiungerà anche un’altra dama, ovvero, Desdemona. I due si sono scritti da poco e diranno di avere interessa a proseguire la conoscenza.