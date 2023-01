Edoardo Tavassi smaschera la produzione sulle immunità: la regia censura ma è troppo tardi

Tutte le dinamiche che accompagnano questo Grande Fratello Vip, stanno venendo a galla piano piano. In questa edizione, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini molte cose agli utenti della rete non sono chiare tra cui le immunità.

Le cose che Antonino sapeva dopo essere entrato, e delle dinamiche che riguardano le stesse nomination. In queste ore, a svelare qualche dettaglio in più ci ha pensato Edoardo Tavassi che ha esposto la sua teoria smascherando la produzione.

La pesante insinuazione di Edoardo Tavassi sulla produzione del GF Vip

Anche nella 28ima puntata del reality show sono stati eletti i concorrenti preferiti, immuni alle nomination. Edoardo Tavassi terminata la diretta ha espresso dei dubbi, facendo capire chiaramente di non aver gradito il fatto di non essere stato incluso nel quartetto. Il fratello di Guendalina però ha fatto notare agli altri una cosa molto strana, ovvero che sono stati nominati tutti uomini e non due donne e due maschi.

Tavassi infatti si è lasciato sfuggire un qualcosa che non è passato inosservato ai telespettatori ma anche alla regia che si è trovata costretta a censurare. Il videomaker ha spiegato che secondo il suo ragionamento, che la produzione potrebbe decidere di salvare qualche concorrente utile al gioco quando rischia di essere nominato.

Proprio quando ha dovuto fare un nome ha fatto sapere che avrebbe voluto nominare una persona immune. Ed ecco perché ha perso le staffe: “Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora facciamo quattro maschi”.

Il gieffino lancia pesanti accuse alla produzione

Possiamo dire che Edoardo Tavassi si è detto molto stranito da queste immunità e lo ha espresso chiaramente agli altri. Nel dettaglio ha insinuato che non sia puramente casuale la scelta dei concorrenti preferiti. Infatti ha detto di avere dei sospetti sulla correttezza del voto. Ovviamente, la regia prima che si potesse andare oltre ha subito censurato togliendo l’inquadratura ma ormai possiamo dire che il danno è fatto