Boomerissima, anticipazioni stasera: polemica su un ospite indesiderato

Lo scorso martedì è iniziato il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi Boomerissima. Un ritorno quella della conduttrice in tv, che ha dettato il suo addio a Mediaset. Dopo due anni di stop e di riflessioni la bella bionda ha debuttato su Rai 2 con uno show tutto suo che da tempo desiderava condurre.

Nella prima puntata, Alessia ha avuto come ospiti il suo ex compagno Facchinetti, Sabrina Salerno, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Max Giusti. Tutti divisi in quadre, si sono sfidati a suon di musica e balli. Un appuntamento all’insegna del divertimento ma anche di malinconia. Ma cosa vedremo in questa seconda puntata?

Boomerissima: da chi sono composte le squadre

E’ tutto pronto per la seconda puntata di Boomerissima in onda questa sera su Rai 2. Alessia Marcuzzi ospiterà nel suo studio come sempre due squadre composte da Alexia, Katia Follesa, Maurizio Lastrico e Elena Santarelli per i Boomers. Dei Millennials, invece, fanno parte Paolo Ciavarro, Pierpaolo Pretelli, Giulia Stabile e Ema Stokholma. La sfida si snoda nell’arco di tre decenni, gli Anni 80, 90 e Duemila.

Trent’anni che hanno segnato la vita e la cultura contemporanea, ma che ciascuna delle due generazioni ha vissuto e vive a modo proprio. Per questo, ogni concorrente propone la sua visione, in base alla propria esperienza e certamente anche in base all’età anagrafica.

Gli ospiti di questa sera e la polemica su Pierpaolo Pretelli

Prima di annunciarvi gli ospiti in queste ore appena uscite le anticipazioni con i nomi degli sfidanti il popolo della rete si è già scagliato contro la conduttrice. Nel dettaglio in tanti non h anno piacere di vedere Pierpaolo Pretelli anche qui in Rai. Infatti, leggendo alcuni commenti sotto ai post pubblicati dalla conduttrice è possibile notare quanto non siano felici per tale scelta. Ecco alcuni commenti: “Non potevi evitare di invitare pretelli? Anche qui ce lo dobbiamo subire? Nooooo anche Pretelli no!”

Gli ospiti per questa attesissima serata sono Raf, AKA 7even e Carlo Conti. I primi partecipano nelle vesti di cantanti simbolo delle due epoche. In merito a Carlo Conti, le anticipazioni parlano di una sua incursione in studio, senza fornire ulteriori dettagli.