Alessia Marcuzzi seducente a Boomerissima, l’abito in pizzo trasparente mostra più del dovuto

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Boomerissima. La conduttrice televisiva anche in questa registrazione ha dato il meglio di se, divertendosi e scatenandosi. Ancora una volta due squadre che si sono sfidate a suon di canti e balli. Se per il debutto della trasmissione aveva scelto un look ispirato agli anni ’80, questa volta ha preferito mettere in risalto la sua innata sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Lastrico (@mauriziolastricoofficial)

Seconda puntata Boomerissima: Alessia Marcuzzi seducente con l’abito in pizzo

Alessia Marcuzzi anche ieri ha dato il meglio di se e ha fatto divertire molto il suo pubblico. La conduttrice ha diviso come sempre i boomer e i millenial, facendoli sfidare tra canti e balli. Un’altra puntata all’insegna del divertimento e dei ricordi, soprattutto per i boomer che hanno rivissuto i loro anni più belli attraverso le canzoni.

Se per la prima puntata Alessia ha scelto per il debutto un look più semplice ed ispirato agli anni 80 questa volta ha puntato sulla sensualità e sulle sue perfette forme fisiche. La Marcuzzi si è presentata con un abito di pizzo nero, aderente e molto sexy.

Infatti, dalle trasparenze è uscito fuori più del dovuto, parliamo in particolare della scollatura sul deocolletè. Appena arrivata in studio, sui social i fan si sono scatenati sottolineando la sua bellezza ma anche la sua sensualità…

Riassunto puntata Boomerissima del 17 gennaio

Oltre al suo abito seducente e sexy, Alessia Marcuzzi è riuscita anche ieri a far divertire tutti i telespettatori. La conduttrice ha diviso ancora una volta i boomer con i millenial e tra gli ospiti ha avuto due personaggi della musica molto amati, Raf e Alexia mentre per i giovani Akaseven.

Un tuffo nel passato per i bommer he hanno rivissuto attraverso le loro esibizioni e piccole clip alcuni ricordi che li hanno riportati alla loro adolescenza… Lo stesso anche per i millenial cantando i tormentoni recenti. Nonostante qualcuno non ha gradito questo ritorno di Alessia in Rai, la presentatrice sta dimostrando a tutti che il suo programma vale!