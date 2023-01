Chanel Totti sfogo dopo le ultime polemiche sulla sua famiglia: il commento lapidario (FOTO)

In questo periodo la famiglia “allargata” di Ilary Blasi e Francesco Totti è finita al centro della bufera per svariati motivi. In ballo è stata tirata anche la primogenita Chanel Totti, che ha dato luogo ad uno sfogo. Quest’ultima è stata presa di mira dagli utenti del web a causa del suo aspetto fisico.

Ormai, sembra che ogni cosa che riguardi Totti e Ilary sia idonea per sollevare un polverone e creare un po’ di gossip. Ad ogni modo, alla luce di tutto quello che sta accadendo, stavolta a rompere il silenzio ci ha pensato la ragazza.

Lo sfogo di Chanel Totti sulle ultime polemiche

Chanel Totti si è resa protagonista di uno sfogo sui social in cui ha risposto con brevi e concise parole a tutti i gossip diffusi in questo periodo. Ricordiamo che la ragazza è stata fortemente presa di mira dal web a causa del suo aspetto fisico. In molti, infatti, l’hanno accusata di essere già rifatta, malgrado non avesse ancora raggiunto la maggiore età. Inoltre, anche se ha solo 17 anni, si veste, si trucca e si prepara come se fosse una trentenne.

Questo, però, non è l’unico gossip che riguarda la famiglia. Di recente, infatti, l’ex marito di Noemi Bocchi ha mosso delle pesanti accuse contro la donna e non solo. Francesco Totti è finito nel mirino dell’opinione pubblica a causa di alcun presunti movimenti irregolari di denaro riferiti al mondo del gioco. Ebbene, alla luce di tutte queste polemiche, la figlia di Totti e Ilary ha deciso di replicare con un commento alquanto perentorio. La ragazza ha pubblicato un’immagine con la scritta: “Sti**zzi”. (Continua dopo la foto)

Come hanno preso i figli di Francesco e Ilary l”arrivo di Noemi Bocchi?

Con questo sfogo, che sembra essere scritto all’interno di un led luminoso che Chanel Totti avrebbe nella sua camera, la ragazza ha voluto dare una replica a tutti i recenti gossip sulla sua famiglia. In più occasioni, la giovane ha mostrato di avere un carattere e una tempra davvero molto forti. Non sembra essere una persona che si lascia scalfire da un po’ di critiche o polemiche e in questo ricorda molto sua madre Ilary.

Ad ogni modo, al di là di questo piccolo inconveniente, Chanel è recentemente tornata da un viaggio in compagnia di suo padre e di Noemi Bocchi. Voci di corridoio, infatti, rivelano che i figli di Totti e Ilary sembrano aver preso di buon grado l’ingresso in famiglia della Bocchi. Tra di loro non ci sarebbero tensioni di nessun tipo. Sarò davvero così?