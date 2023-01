GF Vip, “la casa un immondezzaio”: Signorini una furia: In arrivo provvedimenti seri per i vipponi!

Si continua a parlare del Grande Fratello Vip e purtroppo non in maniera positiva. Pochi giorni fa il noto conduttore Alfonso Signorini ha voluto rispondere a dei lettori che gli hanno fatto alcune domande sui concorrenti lamentando anche degli atteggiamenti poco carini e rispettosi verso gli altri e il pubblico stesso.

Qualcuno ha sottolineato che si è toccato davvero il fondo con il caso Bellavia, con gli atteggiamenti verso Dana ma anche le parole dette ad Oriana. Non una bella pagina televisiva insomma che ha scatenato più volte il popolo della rete. A quanto pare, questi non sono gli unici elementi che hanno indignato, a lasciar senza parole anche il modo in cui i ragazzi non curano la casa.

GF Vip, la casa è un immondezzaio: Signorini una furia

Non è la prima volta che si parla di pulizie ed igiene all’interno della Casa di Cinecittà. Prorpio per questo motivo, Alfonso Signorini qualche settimana fa ha fatto entrare una donna delle pulizie in modo che potesse dare ai vipponi delle dritte su quest’ambito.

A notare la poca cura della casa e la scarsa igiene anche i telespettatori che ovviamente hanno rivolto tutte le loro perplessità sui social. A tanti non piace come vengono gestite le pulizie e sembra anche allo stesso Alfonso che si è detto arrabbiato e deluso.

Alfonso Signorini pronto a prendere provvedimenti seri

Chi ha scritto ad Alfonso ha definito la casa una vero immondezzaio, chiedendosi del perchè lo scorso anno hanno perso dei provvedimenti verso i vipponi e adesso no. A rispondere ci ha pensato lo stesso conduttore del GF Vip che ha ammesso di essere indignato quanto il pubblico.

Signorini ha precisato che al momento non può dire e fare nulla ma è d’accordo sulla mala educazione dei ragazzi. La cosa più grave ha sottolineato ancora Alfonso è che nessuno si rende conto della gravità dei loro atteggiamenti. Nello stesso tempo, però, ha fatto una promessa. Da questa settimana ogni infrazione inciderà seriamente sul budget settimanale per la spesa. Questo è l’unico modo per punirli!