GF Vip, Attilio Romita indigna su Nikita Pelizon: “Strapparle il perizoma a morsi…” (VIDEO)

In queste ore, Attilio Romita si è reso protagonista di un nuovo scivolone nella casa del GF Vip parlando di Nikita Pelizon. Il giornalista stava chiacchierando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli quando, improvvisamente, ha pronunciato delle frasi molto forti e spinte.

I tre vipponi stavano parlando dei profumi dei rispettivi compagni d’avventura. All’improvviso è stata tirata in ballo la Pelizon e Attilio ha degenerato. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Lo scivolone di Attilio Romita su Nikita Pelizon

Attilio Romita ha pronunciato delle frasi piuttosto forti contro Nikita Pelizon. Tutto ha avuto inizio durante una conversazione con Sarah e Oriana. I tre stavano parlando dei loro compagni d’avventura e dei profumi che sono soliti indossare. La Marzoli ha criticato quello di Nikita e Attilio ne ha approfittato per fare una considerazione. Nello specifico, infatti, il protagonista ha detto che la Pelizon non sia affatto una donna che gli “fa sangue”.

Nel suo immaginario, infatti, non si sognerebbe mai di prenderla e lasciarsi andare in una notte di sesso sfrenato con lei. Il motivo risiede nel modo di fare della ragazza. Nikita, infatti, è sempre molto pacata e posata. Il suo tono di voce sempre basso e disteso non suscita nessun tipo di reazione erotica in Attilio. Le sue compagne d’avventura sono rimaste un po’ interdette, in quanto si aspettavano il contrario. (Continua dopo il video)

“Io non mi riesco ad immaginare una cosa di sesso con Nikita, non mi fa sangue.

Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, proprio per niente” Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo 🥶#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/L2CC3S6jbZ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 17, 2023

Pubblico del GF Vip indignato con Attilio

Ad ogni modo, Attilio Romita ha continuato a pronunciare frasi spinte su Nikita Pelizon elencando tutte le cose che non avrebbe assolutamente piacere a farle. Tra di esse, ad esempio, il giornalista ha detto che non gli verrebbe di strapparle il perizoma a morsi. Insomma, frasi davvero volgari, che hanno lasciato piuttosto interdetti i telespettatori che, in quel momento, stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra.

In molti, infatti, hanno provveduto a salvare quelle clip e a riproporle sui social, cercando di mettere in evidenza lo scivolone di Attilio. Diversi utenti, infatti, hanno accusato l’uomo di essere davvero volgare e poco carino. Dopo quello che è accaduto con Sarah Altobello, dunque, pare proprio che Attilio non abbia imparato la lezione. Adesso non resta che attendere per vedere come reagirà la sua compagna, o presunta ex, che già in passato ha palesato il suo totale dissenso nei riguardi di alcuni comportamenti dell’uomo.