Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, una “ex” di lui svela cosa pensa di questo rapporto

La relazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sta procedendo ad alti e bassi all’interno della casa del GF Vip. In molti sperano che tra i due la storia possa decollare, anche perché per diversi spettatori rappresentano una coppia ben assortita.

Ad ogni modo, in queste ore una “ex” di Edoardo ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato cosa pensa di questo legame. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e che cosa ha detto a riguardo.

“Ex” di Edoardo parla del rapporto tra lui e Micol Incorvaia

La storia tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è destinata a durare nel tempo? Chi può dirlo. Sulla faccenda, però, ha voluto dire la sua anche una ragazza che in passato è stata legata ad Edoardo. La persona in questione è Mercedesz Henger. Ricordiamo che, durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, i due si sono molto avvicinati. Soprattutto lui sembrava particolarmente preso dalla figlia di Eva.

La donna, invece, è sempre stata un po’ più rigida e fredda nei suoi riguardi. Poco alla volta, però, tra loro si creò una certa complicità, che spinse molti a credere che sarebbe potuto nascere qualcosa. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi. A distanza di un po’ di tempo dal loro ultimo incontro, dunque, Mercedesz ha svelato cosa pensa del rapporto tra Edoardo e Micol. A suo avviso, è ancora un po’ troppo presto per sbilanciarsi, tuttavia, è fiduciosa che la storia possa consolidarsi con il tempo.

L’augurio di Mercedesz Henger a Tavassi

Mercedesz Henger ha detto che la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia le piace molto, pertanto, non può non fare il tifo per loro. La donna, poi, ha concluso il suo intervento a riguardo dicendo di vedere il concorrente del GF Vip molto affiatato, pertanto, gli augura di trovare davvero la volta giusta. Chissà, forse si tratta proprio di Micol. Dopotutto Tavassi era entrato nel programma proprio con l’intento di innamorarsi.

Dopo aver parlato della faccenda, poi, Mercedesz Henger ha parlato anche della sua vita sentimentale. A tal riguardo, ha detto di essere legata da quattro mesi a Nico D’Amore. Tutto è nato a seguito di una collaborazione organizzata da una sua amica e da quel momento in poi non si sono più separati. Anche mamma Eva è molto felice di questo rapporto in quanto vede sua figlia finalmente serena e tranquilla