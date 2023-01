Un posto al sole, anticipazioni 18 gennaio: E’ guerra tra Marina e sua figlia

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Anche questa sera, dalle ore 20.50 andrà in onda su Rai 3 un nuovo ed appassionante episodio della soap. Ma cosa ci dicono le anticipazioni?

Marina ed Elena sono ai ferri corti per via di Alice. La ragazza ha denunciato Nunzio per violenza sessuale ma sembra che la madre della giovane non le credi. Diversamente, invece, è l’atteggiamento della nonna che prova a starle vicino e a darle conforto. Intanto le tensioni create dalla azioni della Pergolesi avranno ripercussioni anche su Rossella e Riccardo.

Quest’ultimi non si troveranno d’accordo sul povero Nunzio e avranno anche loro problemi. Il Cammarota, invece, mostrerà solo interesse verso Chiara e nel volerla riconquistare dopo la sua confessione. Infine, Damiano, dopo gli ultimi eventi, prenderà una decisione che spiazzerà Viola.

Un posto al sole: E’ guerra tra Marina e Elena per Alice

Nel corso della puntata di Un posto al sole in onda questa sera, Marina e Elena saranno in conflitto per via di Alice. Da un alto la nonna si mostrerà molto protettiva nei suoi riguardi provando in tutti i modi di starle accanto, dall’altro invece, Elena proverà a farle fare un passo indietro.

La mamma della ragazza è convinta che stia mentendo e che Nunzio non le abbia fatto del male. Insomma, pensa che la giovane stia nascondendo qualcosa. Intanto, quello che è accaduto al Cammarota ha messo in discussione anche il rapporto tra Rossella e Riccardo. I due finiranno ancora una volta per litigare per il giovane chef.

Nunzio non sa cosa fare con Chiara, Damiano e Viola sempre più vicini

Ancora una volta Nunzio si ritrova ad affrontare una situazione spiacevole. Il ragazzo è in crisi e ha deciso di raccontare tutta la verità a Chiara la sua fidanzata. La giovane non ha preso bene questa confessione ma per il Cammarota non c’era altra scelta. Quest’ultimo è consapevole di aver fatto davvero una stupidaggine a lasciarsi andare con Alice e ora ne sta pagando le conseguenze.

Infine, tra Damiano e Viola qualcosa è cambiato. I due hanno capito che tra di loro non c’è solo amicizia. L’unico problema per entrambi però è quello di poter ferire Eugenio con una mossa azzardata.