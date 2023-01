Nomination falsate al GF Vip? Spunta un video inedito di Micol Incorvaia

In queste ore sta circolando sul web un video inedito che riguarda Micol Incorvaia. Si tratta di una clip estrapolata dalla scorsa puntata del GF Vip in cui pare che alcune nomination siano state falsate. La fidanzata di Edoardo Tavassi, infatti, pare abbia infranto il regolamento del programma adoperando una pratica che non è consentita secondo le regole del reality show.

A porre l’accento sulla questione è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo ha condiviso tra le sue Instagram stories la clip in questione e non ha potuto fare a meno di generare un campanello d’allarme in tutti i telespettatori.

Presunta irregolarità da parte di Micol Incorvaia al GF Vip

Durante la puntata di lunedì scorso del GF Vip le nomination sono state falsate? Questa è la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo in questo momento. Tutto è nato a seguito di alcune segnalazioni trapelate sul web e poi diffuse da Amedeo Venza. Nello specifico si tratta di una clip all’interno della quale è immortalata Micol al momento delle votazioni palesi.

Il regolamento del GF Vip prevede che ciascun concorrente selezioni una sola immagine tra quelle a sua disposizione e la conservi fino a quando il conduttore non gli darà la parola. Questo procedimento viene effettuato onde evitare che alcuni concorrenti possono fare delle nomination condizionate dalle votazioni degli altri coinquilini. Ebbene, durante la scorsa puntata pare si sia verificata una irregolarità.

Nomination falsate? Cosa succederà adesso?

In particolar modo, infatti, dal video in questione si vede Micol Incorvaia prendere due carte dal mazzo e non una. Questa pratica non è consentita dal regolamento del programma. Se le cose fossero andate davvero in questo modo, le nomination fatte lunedì scorso al GF Vip sarebbero state falsate. In questo caso, dunque, sarebbe necessario prendere immediatamente dei provvedimenti.

Mantenendo due carte, infatti, la ragazza avrebbe avuto l’opportunità di scegliere solo all’ultimo momento, dopo aver ascoltato le nomination degli altri coinquilini, chi mandare al televoto. La faccenda è piuttosto incresciosa, pertanto, sarebbe necessario che la produzione del programma facesse delle indagini a riguardo. Almeno per il momento, nessuno si è sbilanciato sulla questione. Gli autori non hanno diffuso nessun comunicato volto a chiarire la faccenda, oppure a sospendere il televoto attualmente in atto. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti o delle delucidazioni a riguardo.