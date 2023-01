Segnalazione su Biagio Di Maro: il cavaliere di Uomini e Donne nei guai con una dama

Tra gli esponenti del trono over di Uomini e Donne più discussi di sempre c’è, chiaramente, Biagio Di Maro. Quest’ultimo, in queste ore, è finito al centro di una bufera a causa di una segnalazione piuttosto forte che lo riguarda.

Stando a quanto riportato sul web dall’influencer Amedeo Venza, infatti, sembra che l’uomo si sia reso protagonista dell’ennesimo comportamento errato nei confronti di una dama del parterre. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco la segnalazione su Biagio Di Maro

In queste ore è spuntata una pesante segnalazione che sta gravando sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne Biagio Di Maro. Dopo la fallimentare relazione con Silvia, infatti, l’uomo ha deciso di rivolgere le sue attenzioni nei riguardi di un’altra esponente del parterre femminile. Alcuni utenti del web, però, hanno divulgato delle informazioni poco rassicuranti sulla faccenda. Sembra, infatti, che il cavaliere si sia reso protagonista di un’altra “bravata”.

Nello specifico, sembrerebbe che il bel napoletano abbia corteggiato una nuova donna, facendola sentire importante e desiderabile, per finirci a letto insieme. Dopo aver raggiunto il suo scopo, però, pare che il cavaliere sia ricaduto nei suoi soliti errori, pertanto, sembrerebbe aver rifilato un due di picche alla donna in questione. Questo, chiaramente, pare abbia generato molto turbamento nella diretta interessata.

Biagio finisce nei guai a Uomini e Donne?

L’influencer che ha riportato questa segnalazione su Biagio Di Maro ci ha tenuto a precisare che il cavaliere potrebbe trovarsi nei guai. Nel caso in cui dovesse sedersi di nuovo al centro dello studio di Uomini e Donne e dovesse replicare quanto accaduto nelle puntate scorse, è molto probabile che scoppierà il caos. La sua, infatti, sembra essere diventata una prassi. Prima corteggia le donne, le fa sentire importanti, le fa innamorare o comunque invaghire per poi finirci a letto insieme. Poco dopo, però, arriva la batosta.

Ad ogni modo, almeno per il momento non sappiamo quando tutto questo andrà in onda. Ricordiamo che nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad una pesante sfuriata di Maria De Filippi contro Armando Incarnato. Se i pettegolezzi su Biagio saranno confermati, però, è molto probabile che lui possa essere il prossimo bersaglio della padrona di casa del talk show di Canale 5 incentrato sui sentimenti. Staremo a vedere.