Il Paradiso delle signore trama 20 gennaio: ritorno inatteso e bacio sfumato

La trama della puntata del 20 gennaio del Paradiso delle signore rivela che al grande magazzino ci saranno dei colpi di scena. Marcello si preparerà a cominciare a tutti la sua nuova decisione. Tancredi, dal canto suo, sarà molto geloso di sua moglie.

Umberto continuerà a tramare contro sua cognata e comunicherà al suo socio un piano molto importante che ah in mente di attuare. Inaspettatamente poi, ci sarà un arrivo inatteso, mentre per Vito e Maria ci sarà un piccolo imprevisto.

Umberto e Tancredi tramano contro Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sarà molto felice di informare finalmente i suoi amici del fatto che non partirà più per l’Australia. Il ragazzo ha accettato la proposta di Adelaide, ma potrebbero esserci dei risvolti inattesi. Umberto, infatti, comunicherà a Tancredi il suo piano per mettere fuori gioco, una volta per tutte, Vittorio Conti. Il tutto, però, potrà realizzarsi solo a seguito dell’acquisto di Palazzo Andreani.

Tancredi, nel frattempo, si troverà a fomentare sempre di più il risentimento che nutre nei riguardi di Vittorio dopo che assisterà ad una telefonata tra l’uomo e Matilde. Il protagonista, infatti, verrà divorato dalla gelosia e andrà su tutte le furie. Su di un altro versante, poi, vedremo che Armando si troverà nei pasticci. Il capo-magazziniere ha visto Clara e Alfredo scappare via in bicicletta. Per il loro bene si renderà conto che la scelta più saggia da attuare è quella di mantenere il segreto con Don Saverio.

Trama 20 gennaio: imprevisto per Vito e Maria

Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 20 gennaio, vedremo che Gemma e Veronica decideranno di cambiare strategia. Le due donne si renderanno conto che devono modificare il loro comportamento nei riguardi di Gloria. Proprio per tale motivo, decideranno di invitare la donna a casa per trascorrere una piacevole serata insieme. Improvvisamente, però, il clima verrà cambiato dall’arrivo di una telefonata.

Nello specifico, vedremo che Marco dirà di stare per tornare a Milano. Tra Vito e Maria, poi, ci sarà un colpo di scena. I due ragazzi decideranno di trascorrere una serata insieme per avvicinarsi un po’ di più. Al termine, poi, lui accompagnerà la fanciulla sul ballatoio e tra loro starà per scattare il bacio tanto atteso. Improvvisamente, però, comparirà Francesco, il quale spezzerà la magia del momento.