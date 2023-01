Oroscopo 19 gennaio 2023: Leone coraggiosi, Acquario gelosi

Secondo l’oroscopo del 19 gennaio, i nati sotto il segno della Bilancia sono un po’ troppo rigidi. I Cancro, invece, hanno bisogno di una piccola pausa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore siete molto favoriti. Venere è nel segno e questo contribuirà a rendere il fine settimana molto movimentato e passionale. Approfittate di questo momento di carica per fare nuove conoscenze.

Toro. Sul lavoro è importante non perdere di vista i propri obiettivi. I sentimenti e le ambizioni degli altri devono essere presi in considerazione, ma talvolta bisogna essere un po’ più distaccati.

Gemelli. Oggi siete un po’ fiacchi. I giorni scorsi potrebbero essere stati particolarmente impegnativi, pertanto, cercate di prendere un piccolo momento di distacco. Talvolta è necessario per ripartire più carichi di prima.

Cancro. I nati sotto questo segno hanno bisogno di una pausa. L’oroscopo del 19 gennaio vi invita a staccare un po’ la spina dal lavoro. Dedicatevi di più ai vostri hobby e le vostre passioni.

Leone. In questo periodo siete molto coraggiosi e questo vi sarà di grande aiuto dal punto di vista professionale. Se dovete prendere delle decisioni importanti, fidatevi di quello che dicono la vostra testa e il vostro cuore.

Vergine. Giornata di alti e bassi dal punto di vista professionale. Potrebbe nascere qualche disguido. In amore, ricordate che se decidete di intraprendere delle strade, poi dovrete accettarne le conseguenze.

Previsioni 19 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ intransigenti e difficilmente riuscite a cambiare idea. Quando vi siete fatti un’idea di una persona, non ci sono molte probabilità che qualcosa possa farvi ricredere.

Scorpione. Credete di più in voi stessi e nelle vostre possibilità. In questo momento è importante andare avanti e lottare fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi. La Luna è dalla vostra parte.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 19 gennaio vi invitano ad essere un po’ più caparbi. Spesso vi lasciate dissuadere da quello che pensano o dicono le persone che vi circondano. Non fatelo.

Capricorno. Buon momento dal punto di vista lavorativo. Stanno per arrivare delle belle soddisfazioni, ma è necessario tenere sempre gli occhi aperti ed essere concentrati sul futuro.

Acquario. Attenzione alla gelosia. In questo periodo potrebbero esserci degli alti e bassi in amore. Cercate di tenere gli occhi ben aperti ma, al contempo, di non essere possessivi.

Pesci. C’è un tempo per ogni cosa, non bisogna essere troppo frettolosi. Dal punto di vista sentimentale è necessario non mettere pressione all’altra persona. Lasciate che agisca secondo i suoi tempi.