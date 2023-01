Davide Donadei al GF Vip, Chiara Rabbi spiazza con un commento inatteso (FOTO)

Davide Donadei si è reso protagonista di alcune confessioni molto intime al GF Vip. Sulla questione ha deciso di spendere qualche parola anche Chiara Rabbi. La sua ex fidanzata, che si è sempre mostrata molto ostile nei suoi confronti, ha deciso di intervenire dicendo delle cose inaspettate.

Numerosi fan le hanno chiesto di svelare cosa pensa delle recenti affermazioni fatte dal suo ex. La giovane, dopo svariate esortazioni, ha deciso di rompere il silenzio. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le parole inattese di Chiara sullo sfogo di Davide al GF Vip

Chiara Rabbi ha rotto il silenzio sul percorso di Davide Donadei al GF Vip. Dopo aver detto di non avere più nessuna intenzione di rivangare il passato, la ragazza ha pronunciato delle frasi inaspettate. Gli utenti del web le hanno chiesto di commentare il recente sfogo di cui si è reso protagonista Davide nella casa. Il ragazzo ha parlato del suo difficile trascorso familiare e di quanto sia stato penalizzante per lui essere etichettato sempre come il figlio di un carcerato.

Il discorso è diventato particolarmente toccante, al punto da commuovere la maggior parte dei telespettatori e dei presenti in studio. Molti utenti, allora hanno chiesto alla sua ex Chiara di esprimere un parere. La giovane, malgrado tutto quello che è successo con Davide, ha detto che dinanzi quel discorso non ha potuto fare a meno di commuoversi. In quel blocco, infatti, è emerso il Davide genuino, buono e sincero del quale si è innamorata.

La Rabbi nutre ancora molta stima per Donadei

In seguito, poi, Chiara ha detto di augurare solamente il meglio al suo ex. Nello specifico, infatti, ha ammesso che spera che possa trovare la sua serenità poiché, malgrado tutto quello che è accaduto, si merita di essere felice come ognuno di noi. Attualmente, la Rabbi non nutre più rancore nei confronti di Davide Donadei. Sono sei mesi, ormai, che la loro relazione è volta al termine e lei ha deciso di voltare pagina.

Nel corso dello sfogo, poi, Chiara ha spiegato i motivi che, in tutto questo tempo, l’hanno spinta a mantenere un certo riserbo sulla fine del loro rapporto. La giovane ha spiegato che, pur avendo in suo possesso delle “armi” in grado di screditare il suo ex, ha preferito non usarle perché continua a nutrire un forte rispetto per il suo ex e per la loro passata relazione. Insomma, parole del tutto inattese, che hanno spiazzato gli utenti del web.