Uomini e Donne spoiler 19 gennaio: Maria perde il controllo, decisione di Alessandro

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 19 gennaio 2023, assisteremo al prosieguo della messa in onda trasmessa ieri. Per tale ragione, si continuerà a parlare di Federico e della delusione di Carola, dopo aver visto il bacio tra il tronista ed Alice.

Al trono over, invece, si parlerà di Gemma Galgani e di Alessandro. I due racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro e poi il cavaliere spiazzerà tutti. Armando Incarnato, invece, si troverà a vivere un momento molto complicato.

Spoiler 19 gennaio: nuovo caos in studio tra Gemma e Alessandro

Nel corso della messa in onda del 19 gennaio di Uomini e Donne ci sarà il continuo della discussione tra Federico e Carola. Inoltre, si dovrà capire anche come è andata tra Lavinia e Alessio Campoli, i quali sono usciti dallo studio. Successivamente, poi, si passerà ai più adulti. A tal riguardo, sarà chiamata al centro dell’attenzione Gemma Galgani. La donna racconterà come stia procedendo la conoscenza con Alessandro.

Purtroppo le cose non stanno prendendo una buona piega. Il cavaliere, infatti, ammetterà di non nutrire un grande interesse per la dama. Questo, chiaramente, contribuirà a demoralizzare la donna. In queste puntate non è presente in studio Tina Cipollari quindi, per fortuna, la torinese si risparmierà le battute dell’opinionista, che sicuramente avrebbe fatto se fosse stata presente in studio.

Armando messo spalle al muro da Maria a Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo aver chiuso con Gemma e chiarito che la vede solo come un’amica, Alessandro si relazionerà ad altre dame, tra cui Pamela, Cristina, che ieri ha rifiutato un nuovo corteggiatore venuto in studio per lei, e poi Desdemona. Una volta archiviato questo argomento, poi, si passerà ad Armando Incarnato. Quest’ultimo sta conoscendo una dama, ma non sembrerà molto interessato a lei.

Il problema, però, sorgerà nel momento in cui in studio dirà che è stata lei a non farsi sentire più. La donna, allora lo sbugiarderà e i presenti crederanno di più a lei. Anche Maria De Filippi si mostrerà piuttosto spazientita dal comportamento del napoletano, pertanto, lo redarguirà parecchio. Nelle prossime puntate, infatti, il cavaliere sarà assente. Inoltre, si dovrebbe parlare anche di Biagio, su cui recentemente sono trapelate delle segnalazioni piuttosto gravi. Non resta che attendere per vedere tutto quello che andrà in onda.