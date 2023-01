GF Vip, temporale si abbatte sulla casa di Cinecittà: i concorrenti sarebbero stati evacuati

Il mal tempo di queste ore che ha colpito il centro e il sud ha messo in ginocchio molti paesi, soprattutto giù allo stivale. Purtroppo sembra che a portare danni sia stata anche la Casa di Cinecittà dove attualmente si trovano i Vipponi.

L’abitazione ha naturalmente retto all’impatto violento della pioggia ma pare che qualche parte della casa abbia iniziato a sgocciolare. Per tale motivo, si legge sui forum del reality, i concorrenti sarebbero stati evacuati in un’altra zona degli studi. Ma andiamo a vedere i dettagli di cosa è successo

Violento temporale si abbatte sulla casa di Cinecittà

Momenti difficili per molti cittadini Romani che sono stati colpiti ore fa da un nubifragio. Tetti volati, strade allagate e zone praticamente impraticabili. Stando alle ultime news anche la casa del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con l’instabilità del clima.

Infatti, a causa della forte pioggia i concorrenti stanotte si sono svegliati e pare si sarebbero recati verso il giardino. Qui alcuni avrebbero notato l’entrata di un po’ d’acqua. Immediata la segnalazione agli autori, i quali avrebbero invitato i protagonisti a stare tranquilli. Altri invece hanno notato delle goccine di acqua che pendevano dal soffitto.

GF Vip: i concorrenti sarebbero stati evacuati

Una notte molto movimentata in casa, si apprende dal alcuni siti web. Pare che i gieffini a causa della forte pioggia siano usciti in giardino per controllare le condizioni della struttura che li ospita. Qualcuno come detto in precedenza ha notato qualche goccia dal soffitto e subito ha chiamato gli autori per dare una controllata.

Per metterli in sicurezza e per evitare possibili problemi, la produzione pare abbia raccolto il gruppo per trasferirlo in un’altra zona adiacente alla casa. Insomma, sembra che siano stati spostati negli studi di Cinecittà per poco tempo. Ora fortunatamente tutto sarebbe tornato alla normalità.