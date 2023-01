Uomini e donne, Federico si sfoga dopo l’addio al programma: “Ho deluso Maria”

Pochi giorni fa, l’ex tronista Federico Dainese, intervistato da Fralof per Donna Spia, è tornato a parlare del suo addio al dating show di Uomini e Donne, spiegando i motivi che lo hanno portato a lasciare il programma.

Un addio che non ha smosso nessuno sia da parte del pubblico presente che da parte degli opinionisti. Alla fine si era capito da tempo, che il giovane non fosse realmente interessato alle sue due corteggiatrici. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato adesso.

Fderico Daianese dopo la non scelta a Uomini e donne: “Ho deluso Maria”

Il 25enne genovese ha parlato della sua esperienza a Uomini e donne e del fatto che purtroppo sia da corteggiatore che da tronista non è riuscito a trovare una fidanzata. Tornando sul fatto di aver lasciato la poltrona rossa ha spiegato ancora una volta che non mi sentiva preso mentalmente da nessuna delle due ragazze e scegliendo una di loro avrebbe preso in giro prima se stesso. “Non porto avanti una cosa se non ho sentimenti. Provavo si qualcosa ma non quel trasporto che può portarti a vivere una storia “

Federico Daianese ha poi confessato un’altra cosa molto importante. Il ragazzo crede di aver deluso molto Maria, ma ha precisato che comunque ognuno è fatto in maniera diversa. “Rifarei lo stesso percorso, magari cambiando alcuni miei atteggiamenti e sorridendo un po’ meno. Ad essere buoni si passa per scemi.”

Il rapporto con Gianni Sperti durante il suo percorso

Durante il suo percorso da tronista, Gianni Sperti è sempre stato molto duro con Federico. Nel dettaglio ha sempre ammesso Federico non fosse interessato a nessuno almeno a livello sentimentale.

Le sue erano solo attrazioni fisiche verso belle ragazze. E questo lo ha dimostrato più volte. E rispondendo al pensiero di Sperti, Federico non ha potuto non negare sottolineando che l’opinionista lo ha fatto crescere molto