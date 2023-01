Gravi episodi al GF Vip: “Tavassi le ha gettato cenere nel vino”, Luca umilia Antonella, è bufera

In questi giorni, nella casa del GF Vip si stanno verificando degli episodi davvero gravi. I concorrenti, infatti, sembrano aver perso completamente la bussola, al punto da comportarsi in maniera decisamente inappropriata.

Tra gli avvenimenti degni di nota ce ne sono alcuni che riguardano Edoardo Tavassi e Luca Onestini. I due si sono scagliati rispettivamente contro Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Il popolo del web sembra davvero stanco, vediamo cosa è successo e cosa potrebbe accadere.

Ecco alcuni dei gravi episodi che si stanno verificando al GF Vip

L’edizione di quest’anno del GF Vip può essere sicuramente annoverata tra quelle con il numero di episodi gravi più alto nel storia del reality show. In queste ore, infatti, Edoardo Tavassi è stato beccato a gettare la cenere della sigaretta nel bicchiere di vino che stava sorseggiando Oriana. Le persone che in quel momento hanno assistito alla scena sono rimaste impassibili e non si sono opposte al comportamento inadeguato del ragazzo.

Come se non bastasse, poi, in seguito Davide Donadei ha mixato vino bianco e rosso, dando luogo ad un cocktail davvero disgustoso per molti. Anche Antonino Spinalbese, però, sembra essere diventato insofferente ad Oriana Marzoli. Il ragazzo avrebbe addirittura architettato una strategia per rendere il soggiorno di Oriana insopportabile per lei, al punto da spingerla a farla uscire dalla casa. (Continua dopo la foto)

I telespettatori sono totalmente indignati e chiedono provvedimenti

Questi, però, sono solo alcuni dei gravi episodi che si sono verificati al GF Vip negli ultimi giorni. Anche Davide Donadei ha “augurato la morte” ad Oriana. Quest’ultima, mentre giocava con Luca Onestini, ha detto di non respirare più e Davide ha replicato con un secco: “Magari”. Infine, ma non certamente meno grave, anche Luca Onestini ha attaccato pesantemente Antonella Fiordelisi.

Il ragazzo ha esortato la sua compagna d’avventura a spiegargli per quale ragione ce l’avesse con lui. Antonella, però, non è stata in grado di argomentare e lui non ha fatto altro che imitarla e deriderla. Al termine del dibattito, poi, l’ha invitata ad andare a fare i piatti, come se lei potesse essere in grado di fare solo quello. Insomma, si sta toccando davvero il fondo e per molti telespettatori sembra necessario che gli autori del GF Vip prendano immediati provvedimenti per arginare il dilagare di questi comportamenti totalmente diseducativi. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.