Andrea e Nicole hanno una strategia al GF Vip? Ecco cosa lei gli ha detto di fare (FOTO)

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia stanno applicando una strategia nella casa del GF Vip? Alcuni telespettatori della trasmissione hanno notato alcune conversazioni alquanto inaspettate tra i due ex.

Dopo tutte le pesantissime dichiarazioni che sono emerse sul loro rapporto, i due ragazzi sembrano essersi riavvicinati in casa e la cosa sta cominciando a generare un po’ di dubbi e perplessità nel pubblico da casa. Vediamo cosa è successo.

La strategia di Andrea e Nicole: ecco cosa gli ha detto lei

In queste ore, Andrea e Nicole si sono molto avvicinati nella casa del GF Vip Ricordiamo che solo lunedì scorso, in puntata erano stati trattati dei temi molto gravi che li riguardano. Maestrelli aveva accusato la sua ex di avergli messo le mani addosso e di averlo mandato in ospedale per ben due volte. Lei aveva preferito non replicare, cosa che ha generato molti dubbi nei telespettatori.

Ad ogni modo, alla luce di tutte queste affermazioni, nessuno si sarebbe mai aspettato che i due potessero dare luogo ad una sorta di amicizia all’interno della casa più spiata d’Italia. Ieri, però, i due hanno deciso di avvicinarsi ed hanno cominciato a darsi dei reciproci consigli su come comportarsi in casa durante il loro periodo di permanenza. Specie la Murgia, ha dato delle dritte al suo ex per cercare di far sì che crei dinamiche e che rimanga in gioco il più a lungo possibile.

GF Vip: i due erano d’accordo su tutto? I dubbi del web

Nello specifico, Nicole ha detto ad Andrea di dare luogo a qualche flirt all’interno della casa del GF Vip. La nascita di storie d’amore, si sa, genera sempre un certo interesse da parte del pubblico da casa. Per tale motivo, sarebbe opportuno se il giovane cominciasse ad emergere in qualche modo. Stando a quanto captato dai telespettatori più attenti della trasmissione, pare proprio che Nicole abbia consigliato al suo ex di gettarsi su Giaele De Donà.

Il comportamento che stanno assumendo i due concorrenti sta lasciando basiti gli utenti del web. In molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare le ultime dinamiche. Sulla questione è intervenuto anche l’influencer Amedeo Venza, il quale ci ha tenuto a precisare l’assurdità del riavvicinamento tra i due dopo le dichiarazioni fatte da Maestrelli sulla sua ex. A questo punto, dunque, non resta altro da pensare che i due avessero una strategia studiata a tavolino da sempre.