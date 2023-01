Giulia Salemi sbarca a Sanremo 2023? Scoppia la bomba: ecco cosa dovrebbe fare

In queste ore è trapelata una notizia piuttosto importante che riguarda Giulia Salemi. La curatrice dei social del GF Vip pare che salirà sul palco del teatro Ariston per prendere parte al Festival di Sanremo 2023.

Il suo ruolo, chiaramente, non sarà di cantante, ma di ospite speciale per una sera. A diffondere questa indiscrezione è stato il magazine Diva e Donna, il quale ha svelato anche quale potrebbe essere il ruolo della ragazza.

Ecco cosa dovrebbe fare Giulia Salemi a Sanremo 2023

Giulia Salemi sbarcherà davvero a Sanremo 2023? Questo è il gossip che sta impazzando sul web da un po’ di ore a questa parte. A sganciare questa bomba è stato un magazine, il quale ha fornito anche altre informazioni in merito a questo grande passo in avanti per l’influencer. Pare, infatti, che Amadeus stia pensando di ospitare Giulia sul palco del teatro Ariston durante una delle cinque serate del Festival per uno scopo ben preciso.

La giovane, infatti, dovrebbe avere il compito di sensibilizzare il pubblico sul delicato tema inerente le condizioni di vita delle donne iraniane. Dopo la morte di Mahsa Amini, giovane ragazza 22enne, che è stata arrestata e uccisa perché, indossava il velo in maniera impropria, sembra oltremodo necessario parlare di certe realtà. Ricordiamo, infatti, che la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, è di origini iraniane, pertanto, non è la prima volta che la Salemi si trova ad affrontare queste dinamiche in pubblico.

Ecco quando dovrebbe apparire al Festival e con chi

Ad ogni modo, prima di adesso, al giovane aveva parlato di questi temi anche a Le Iene, C’è Posta per te e nella Camera dei Deputati. Sbarcare a Sanremo 2023, però, sarebbe per Giulia Salemi un grandissimo passo in avanti. Stando a quanto emerso in queste ore, pare che Giulia dovrebbe essere ospitata insieme a Maya Sansa, durante una serata in cui, chiaramente, non sarà impegnata con il GF Vip.

Ricordiamo, infatti, che la programmazione Mediaset non si interromperà durante la settimana di messa in onda del Festival, anzi. Canale 5 ha deciso anche di raddoppiare l’appuntamento dando luogo anche alla puntata del venerdì sera. Pertanto, l’ospitata della Salemi dovrebbe verificarsi in una delle altre quattro serate disponibili. Per lei si tratterebbe di un vero salto di qualità per consolidare una carriera già ampiamente avviata e soddisfacente.