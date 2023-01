Patrizia Rossetti svela un nuovo problema di salute: “Devo fare degli esami”

Patrizia Rossetti è uscita dalla casa del GF Vip a causa di un problema di salute, tuttavia, in queste ore ha svelato che la situazione si sarebbe complicata. Nel corso di un’intervista rilasciata su Casa Chi, infatti, la donna ha fatto un’amara confessione.

Una volta uscita dalla casa, infatti, ha effettuato degli esami per cercare di capire quale fosse la natura dei suoi dolori fisici. Ebbene, da tali analisi è spuntata fuori una nuova problematica. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco il nuovo problema di salute di Patrizia Rossetti

Il percorso di Patrizia Rossetti nella casa del GF Vip è terminato prematuramente a causa di un problema di salute. Dopo aver contratto il covid, infatti, la venditrice di materassi non si è più ripresa al 100%. La donna, infatti, ha cominciato a manifestare dei dolori diffusi per tutto il corpo, che hanno reso impossibile la sua permanenza in casa. Una volta uscita dal gioco, dunque, la protagonista si è sottoposta a dei controlli.

I medici che la stanno curando hanno asserito che i problemi fisici che sta avendo la Rossetti siano proprio una conseguenza del covid. Ad ogni modo, con il passare del tempo, i dolori lancinanti che aveva alle gambe e alle caviglie stanno diminuendo, anche se comunque resta ancora un fastidio. Purtroppo, però, dagli esami effettuati è emersa una nuova problematica. Patrizia, infatti, ha ammesso che è è stata riscontrata un’infezione.

Le confessioni di Patrizia sul GF Vip

Nel corso dell’intervista, Patrizia Rossetti ha parlato del suo nuovo problema di salute ed ha detto che i dottori hanno ritenuto opportuno fare altre indagini. Adesso, infatti, dovrà sottoporsi a delle nuove analisi per approfondire la faccenda e capire a cosa sia dovuta questa infezione. Patrizia, chiaramente, si augura che non si tratti di nulla di grave.

In merito alla sua esperienza al GF Vip, invece, la donna ha fatto delle confessioni inedite. Nello specifico, ha detto che due ex concorrenti, che in casa sembravano molto amici, adesso non si parlano più. Loro sono Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Il primo avrebbe scoperto dei filmati in cui Charlie parlava molto male di lui e questo avrebbe contribuito a rompere ogni tipo di legame. Inoltre, Patrizia ha anche svelato che c’è una donna che ce l’ha molto con lei e si tratta di Pamela Prati.