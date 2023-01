GF Vip, chiesta squalifica immediata per un concorrente: Signorini messo alle strette!

Potrebbero arrivare drammatici provvedimenti per un Vippone all’interno della Casa. Se fino a pochi giorni fa Patrizia Rossetti aveva definito Davide Donadei possibile vincitore di questa edizione, nelle ultime ore sull’ex tronista sono piovute pesanti accuse.

Chiesta squalifica immediata per Davide Donadei

Tutto è accaduto dopo che Oriana Marzoli ha dato un bel due di picche a Davide. Il ragazzo a quanto pare non ha digerito bene questo allontanamento da parte della venezuelana e sono giorni che le vomita addosso le peggiori parole. “Lei è il male proprio, Se la colpisci bene mi fai un favore, Ha bisogno dell’odore del maschio…

Queste sono solo alcune delle frasi dette dall’ex tronista alla venezuelana che hanno indignato il popolo della rete e che stanno facendo in queste ore molto discutere. Tra i video circolati è stato segnalato anche uno dove mentre Oriana gioca con Luca dice “Non respiro” e Donadei risponde “Magari”. Insomma si attendono provvedimenti e subito!

Il percorso di Oriana nella Casa

C’è da dire che la casa è divisa in due verso il comportamento e il modo di fare di Oriana. La concorrente da quando è entrata è stata subito un fulmine a cile sereno e non solo per la sua particolare bellezza. Sa molto bene come giocare ma anche come istigare.

Inoltre, nel corso di questi mesi ha provato ad avvicinarsi a diversi uomini prima con Antonino, poi Luca, ed infine Daniele Dal Moro. Nessuno però crede nella nascita di una storia e tanto meno di un sentimento.

La Marzoli vuole giocare e vuole trovare il modo per far parlare di se, questa almeno è l’opinione di molti ragazzi. Anche Sonia Bruganelli non è apparsa clemente con la giovane la scorsa settimana… C’è anceh da dire che non è la prima volta che un gieffino le rivolge parole poco carine nei suoi riguardi. E’ già capitato con Charly, Attilio e adesso Davide. Cosa succederà adesso?