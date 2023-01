Compleanno di Gemma Galgani: Ida Platano le fa una dedica speciale (FOTO)

Oggi, giovedì 19 gennaio è il compleanno di Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne compie 73 anni e per l’occasione sono molte le persone che le hanno mandato dei messaggi di affetto e di auguri.

Tra le dediche più toccanti, chiaramente, non poteva mancare quella della sua amica Ida Platano. Quest’ultima, infatti, le ha mandato un messaggio mediante i social che ha molto colpito i fan di entrambe. Vediamo che cosa ha scritto.

Altro compleanno senza un uomo per Gemma Galgani

Gemma Galgani oggi festeggia il compleanno. Purtroppo per lei, anche quest’anno non trascorrerà questa giornata in compagnia dell’uomo della sua vita. Anche la sua ultima conoscenza con Alessandro, infatti, non è andata nel migliore dei modi. Proprio nella puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi pomeriggio, vedremo che il cavaliere rifilerà un due di picche alla dama, dicendole di provare solamente amicizia nei suoi confronti.

Ad ogni modo, anche se non c’è un uomo nella sua vita, Gemma può contare sicuramente sull’affetto e sulla vicinanza di tanti amici e parenti. Tra di essi, chiaramente, c’è una delle sue miglio amiche, ovvero, ida Platano. La donna è recentemente tornata da un viaggio a Miami con il suo compagno Alessandro Vicinanza e chiaramente, non ha potuto fare a meno di spendere delle parole per la Galgani.

Il dolce messaggio di Ida Platano

In particolar modo, Ida PLatano ha scritto un messaggio pubblico a Gemma Galgani per il suo compleanno in cui le ha voluto ribadire il profondo affetto che nutre nei suoi riguardi. Ida ha voluto ringraziare la donna per il suo essere un’amica così speciale e, soprattutto, per il suo esserci sempre, nonostante tutto e qualunque cosa accada. La Platano, poi, le ha ribadito quanto le voglia bene e, naturalmente, che potrà sempre fare affidamento su di lei.

Tale messaggio è stato corredato da tanti cuoricini rossi e da una foto, che ritrae le due donne abbracciate e vestite di tutto punto. Gemma, però, ha ricevuto pensieri speciali anche da altre persone. Una sua cara amica, infatti, ha realizzato per lei un collage di immagini in cui sono presenti delle foto anche di quando la Galgani era una bambina. Questo gesto, chiaramente, ha riempito di gioia il cuore della dama che, infatti, ha condiviso tutto tra le sue Instagram Stories.