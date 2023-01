Daniele Dal Moro, scatta la denuncia da parte della sorella: cosa è successo

In queste ore si sta scatenando il caos sui social. La questione riguarda Daniele Dal Moro e i suoi fan. A prendere le parti del Vippone sua sorella che ha fatto scattare una denuncia nei riguardi dei fan di suo fratello.

La ragazza nel dettaglio ha denunciato l’atteggiamento tossico del fandom. A quanto pare, alcuni Oriele (fan della ship formata da Oriana e Daniele) avrebbero bloccato un aereo indirizzato solamente all’ex tronista.

La sorella di Daniele Dal Moro denuncia l’atteggiamento dei fan

In queste ore Michela sorella di Daniele ha fatto scattare una denuncia verso i fan dell’ipotetica coppia formata da Daniele e Oriana. Nel dettaglio la giovane ha preso le parti di suo fratello facendo notare ai fandom che questo atteggiamento è assolutamente sbagliato. Michela ha definito questo modo di fare dei fan un atteggiamento tossico che non va bene. Ecco le sue parole:

Carissimi #Oriele, so che non siete tutti così, ma una parte già troppo ampia del fandom sta avendo dei comportamenti folli e inadeguati. Un consiglio: scremate e combattete gli account malsani, non giovano a nessuno, anzi, sporcano i percorsi. Non contesto le critiche e i giudizi, fanno parte del gioco. Mi riferisco a insulti pesanti, minacce e segnalazioni insensate.

E adesso eccomi leoni, sono qui🤗, sfogatevi e fatemi capire esattamente cosa avete che non va #oriele #gfvip Visto che ci siete spiegatemi anche perché avete segnalato l’aereo. Attendo vostre — Michela Dal Moro (@michela_dalmoro) January 18, 2023

Il pensiero di Michela sui fandom

Michela ha fatto notare anche che non è solita scrivere cose che riguardano suo fratello e il suo percorso che sta facendo al GF Vip. Quello che è successo però non le è piaciuto e ha voluto dire la sua.

Molti utenti hanno pensato che l’aereo mandato fosse contro Oriana ma non era così. . Posso dirvi esattamente la frase e la spiegazione. Conosco bene il gruppo che lo organizza: un gruppo di fan ristretto e fedele, che segue Daniele da tempo. Una riflessione giusta, seria e rispettosa che però purtroppo ha diviso i fan.