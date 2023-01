Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 gennaio: si preparano feste di fidanzamento

Le anticipazioni della puntata di lunedì 23 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che tra Vito e Maria ci sarà un risvolto molto bello. Clara, invece, prenderà una decisione molto drastica che riguarda l’ambiente del ciclismo.

Umberto, dal canto suo, continuerà a nutrire molti sospetti nei riguardi della decisione di Adelaide di vendere palazzo Andreani. Cosa starà tramando la donna? Inoltre, in questa puntata si cominceranno ad organizzare delle feste di fidanzamento.

Umberto teme Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 23 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Clara deciderà di non prendere parte alla gara ciclistica. Questo, chiaramente, genererà molta delusione nelle persone a lei vicine. Tale clima, però, verrà smorzato da Vito e Maria. Dopo il loro ultimo incontro, infatti, i due ragazzi saranno molto complici e vicini l’uno all’altra. Soprattutto la ragazza, non potrà che essere felice delle emozioni che sta provando nei riguardi del giovane.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello andrà a parlare con Adelaide di faccende lavorative. Barbieri, infatti, sottoporrà all’attenzione della contessa un nuovo progetto nel quale ha intenzione di coinvolgerla. Umberto, dal canto suo, avrà sempre più sospetti sulla decisione di sua cognata di vendere palazzo Andreani. Per quale ragione la donna sta adoperando questa strategia, che cosa ha in mente? Guarnieri non potrà non farsi queste domande e cercare di indagare sulla faccenda.

Anticipazioni 23 gennaio: la proposta di Ludovica a Flora

Successivamente, poi, nella puntata del 23 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che Gemma avrà un confronto con Roberto. La ragazza spiegherà le sue titubanze che ha nei riguardi di Marco, il quale è da poco rientrato a Milano. La ragazza non è ancora riuscita a liberarsi del tutto dei sentimenti che nutre nei riguardi del giovane? Ad ogni modo, nell’episodio in questione assisteremo anche ad un altro colpo di scena.

Ludovica, infatti, parlerà con Flora ed esorterà la donna a darsi da fare per organizzare una festa di fidanzamento. Lo scopo della Brancia, però, sarà quello di organizzare un evento per celebrare l’unione di ben due coppie, ovvero, quella formata da Flora e Umberto e quella composta da lei e Ferdinando di Torrebruna. La donna accoglierà di buon grado la richiesta della sua interlocutrice. A tal proposito, dunque, deciderà di andare a parlare con Guarnieri di tutto ciò.