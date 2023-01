Un posto al sole, anticipazioni 19 gennaio: Clara apre la cassaforte di Alberto e fa una clamorosa scoperta

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. La sopa opera italiana continua il suo successo e ogni giorno grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa vedremo.

Gli spoiler relativi all’appuntamento di questa sera su Rai 3 dalle ore 20.50 ci fanno sapere ch Clara riuscirà ad aprire la cassaforte di Alberto. La donna vuole vederci chiaro perchè ha capito che il compagno le sta nascondendo qualcosa.

Con l’aiuto della sua amica Marika riuscirà a svelare il mistero che la sta tormentando oramai da tempo. Intanto Lia deciderà di affrontare il Palladini faccia a faccia. Nunzio invece ha deciso di partire per riconquistare Chiara e intanto Elena ha capito che Alice sta mentendo. Michele alla fine sarà circonanto dall’affetto di Guido e Mriella.

Un posto al sole: Clara vicina alla verità

una nuova puntata attende i fan di un posto a sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Clara vuole vederci chiaro su quello che sta nascondendo Alberto, dato che ha capito che c’è qualcosa che lo tormenta. l’unica cosa da fare è aprire la cassaforte e capire se i suoi dubbi sono verità.

Ma soprattutto vuole sapere se Diego le abbia detto tutto. Con l’aiuto dell’amica Marika riesce nel tuo intento e troverà quei misteriosi gioielli. Arrivati a questo punto Clara deciderà di affrontare il suo compagno per metterlo davanti al fatto compiuto. La sua stessa intenzione la avrà Lia. La cameriera, stanca di aspettare e di essere presa in giro, raggiungerà il suo nemico e si scatenerà il putiferio

Anticipazioni: Nunzio scappa via da Napoli

Nel corso della puntata vedremo Nunzio in preda al panico. Alice lo ha denunciato per violenza sessuale e l’unica a crederla è sua nonna Marina. Il Cammarota è disperato perchè sa che si è messo in un bel pasticcio e soprattutto sta perdendo Chiara. Per questo motivo deciderà di lasciare Napoli e recarsi dalla Petrone. C’è però un grosso problema. Qualsiasi suo allontanamento potrebbe essere visto come un tentativo di fuga dalla giustizia.