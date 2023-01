Uomini e donne, vi ricordate di Costantino Vitagliano? Eccolo oggi “Torno in tv con questo programma”

Chi ha seguito le prime vicende amorose di Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Costantino Vitagliano.

Assieme a Daniele Interrante hanno fatto la storia del programma di Maria De Filippi, avendo un successo inspiegabile.

A raccontarlo è stato proprio lui stesso dove ha dichiarato di aver guadagnato addirittura un milione di euro l’anno, tra serata, gadget e vari spettacoli. Il suo percorso e la sua presenza a Ued ha cambiato per sempre il programma tanto che a distanza di ben 20 anni viene ancora ricordato come il trOnista più bello in assoluto. Ed ecco che dopo anni di silenzio, Costantino si è detto pronto a tornare in televisione.

Costantino Vitagliano da Uomini e donne ad oggi

Chi di voi non ricorda Costantino Vitagliano di Uomini e donne? Lele Mora, dopo la partecipazione al programma della De Filippi lo prese sotto la sua ala e il successo e la fama lo travolsero, dando vita ad un fenomeno mediatico senza precedenti. Dopo anni di gloria, però, i riflettori si spensero. Tuttavia, Costantino continua a far parlare di sé. A Uomini e donne conobbe e scelse Alessandra Pierelli.

La loro storia però non è durata tanto ma la sua scalata al successo si. Per ben 5 anni ha sempre avuto l’agenda piena di impegni e come detto in precedenza guadagnando soldi che mai avrebbe immaginato. Faceva serate tutte le sere ma poi con la fine dell’era di Lele anche lui è crollato.

L’ex tronista pronto a tornare in tv

Cosa fa oggi? Beh la sua vita assolutamente più tranquilla. Ha una figlia ed è molto legato a lei. A quanto pare però per lui sono in arrivo grandi novità e un clamoroso ritorno sul piccolo schermo, dopo anni di assenza. Oltre ad avere negozi e appartamenti, sta investendo nel mondo della Crioterapia. Ma non solo, udite udite a breve farà una prima serata Rai. Per il resto, non vado perché ormai pagano poco”.