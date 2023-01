Oroscopo 20 gennaio 2023: Vergine in vena di consigli, Pesci appassionati

Secondo l’oroscopo del 20 gennaio, i Sagittario non devono perdere la concentrazione. Gli Ariete, invece, farebbero bene a mettere da parte l’orgoglio in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Solitamente fate molta fatica a mettere da parte l’orgoglio, ma se ci tenete davvero ad una persona, allora dovete essere disposti a scendere a qualche compromesso. Nel lavoro ci vuole coraggio.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 gennaio vi invitano ad essere cauti. Spesso vi lasciate prendere dalla foga e arrivate a compiere azioni di cui potreste pentirvi. Contate fino a 10.

Gemelli. Tra oggi e domani potreste ricevere qualche sorpresa inaspettata dal punto di vista professionale. Se avete bisogno di una mano, non esitate a chiedere aiuto. Non c’è nulla di cui vergognarsi nel riconoscere i propri limiti.

Cancro. Ci sono delle soddisfazioni nella vita che arrivano poco alla volta e sono belle proprio perché molto sofferte. In ambito sentimentale siete in procinto di compiere un grande passo.

Leone. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle cose da mettere a posto, ma nulla che non possa rimandarsi alla prossima settimana. Cercate di godervi un po’ la compagnia delle persone care.

Vergine. I nati sotto questo segno sono in vena di ricevere consigli. Se siete indecisi su alcune faccende che riguardano la vostra vita, fidatevi del parere delle persone care, non di tutti.

Previsioni 20 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario fermarsi un attimo e riflettere sul da farsi. Non andate a tentativi, ma ponderate accuratamente le prossime mosse nel lavoro.

Scorpione. Buon momento per incominciare un nuovo progetto e per cimentarsi in un nuovo incarico. I nati sotto questo segno hanno sempre bisogno di nuovi stimoli, quindi, andate sempre verso il cambiamento.

Sagittario. L’Oroscopo del 20 gennaio vi invita a trascorrere un po’ di tempo in compagnia delle persone care. Ci sono delle novità in arrivo in ambito professionale, la cosa importante è essere sempre sull’attenti.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad osare. Dal punto di vista sentimentale è bene non essere troppo espliciti. Ci sono delle fasi in cui mantenere un’aurea di mistero è la cosa più intrigante.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se avete qualche grillo per la testa, è il caso di valutare attentamente quali sono le cose in ballo. In amore dovete essere più onesti, in primis con voi stessi.

Pesci. Siete molto dinamici e appassionati. Ci mettete impegno e dedizione in qualunque cosa facciate. Anche in amore siete soliti donarvi tanto, ma questo potrebbe portare anche alla nascita di qualche piccolo conflitto.