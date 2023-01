Oroscopo 21 gennaio 2023: Ariete indecisi, Bilancia sul piede di guerra

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 gennaio, i nati sotto il segno del Leone devono essere più intraprendenti. I Sagittario sono lucidi e determinati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In ambito professionale potreste trovarvi dinanzi un bivio. Se non sapete che decisione prendere, forse è il caso di aspettare. Non siate frettolosi, soprattutto se si tratta di scelte importanti.

Toro. Secondo l’oroscopo del 21 gennaio, i nati sotto questo segno devono essere più motivati. Spesso le delusioni possono spingere a credere di non potercela fare, ma non è così.

Gemelli. In amore dovete lasciarvi andare. Essere troppo misurati non vi terrà al riparo dalle delusioni, ma vi impedirà solo di vivere delle emozioni importanti. In amore ci vuole maggiore concentrazione.

Cancro. Giornata all’insegna dell’amore e della famiglia. Questi sono per voi dei valori molto importanti, anche se spesso fate un po’ fatica ad esternare quello che avete dentro. Chi vi conosce, però, non ha bisogno di parole.

Leone. In ambito sentimentale bisogna essere un po’ più intraprendenti. Non aspettate che sia sempre l’altra persona a fare un passo nei vostri confronti. Lo spirito d’iniziativa non deve mai mancare in un rapporto.

Vergine. Le stelle vi invitano ad essere più fatalisti. Spesso accadono delle cose alle quali non si è in grado di dare una spiegazione, ebbene, voi non dovete fare altro che accettarle e regolarvi di conseguenza.

Previsioni 21 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo siete un po’ nervosi e sul piede di guerra. Ad ogni modo, se non volete incappare in problematiche complesse e irrisolvibili, è meglio se riflettete prima di dire tutto quello che vi passa per la testa.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 21 gennaio 2023 vi invitano ad essere cauti nei rapporti amorosi. Cercate di non aprirvi subito con persone che non conoscete, o c’è il rischio di incappare in qualche delusione.

Sagittario. Siete molto lucidi e determinati in questo periodo. Avete affrontato momenti piuttosto complicati, pertanto, adesso godetevi un po’ di relax. Dedicatevi anche a qualche hobby.

Capricorno. I sogni nel cassetto non devono necessariamente restare tali, anzi. Se avete un obiettivo, lottate per raggiungerlo e non lasciatevi scalfire dagli schiaffi in faccia che vi darà la vita.

Acquario. In amore siete molto determinati. Ad ogni modo, in certi casi è necessario ascoltare anche quello che dicono le persone che vi vogliono bene. Se una situazione non funziona, è inutile mandarla avanti.

Pesci. Siete un po’ confusi dal punto di vista sentimentale. Fermatevi a riflettere e non commettete scelte azzardate. Nel lavoro, invece, sta per succedere qualcosa. Tenete gli occhi ben aperti.