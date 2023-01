Oriana in difficoltà, chiede aiuto ad Antonino al GF Vip: la reazione di lui indigna (VIDEO)

In queste ore, Oriana Marzoli ha tentato un minimo di approccio nei riguardi di Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip. Le cose, però, hanno preso una piega del tutto inaspettata.

La ragazza si trovava in difficoltà su di una faccenda e, con fare estremamente calmo e dimesso, si è avvicinata ad Antonino per chiedere il suo aiuto. Il parrucchiere, però, ha reagito malissimo e le ha risposto in un modo che ha indignato il web.

Antonino si rifiuta di aiutare Oriana

Tra Oriana e Antonino non scorre certamente buon sangue all’interno della casa del GF Vip. Malgrado questo fosse palese a tutti, però, in queste ore la Marzoli si è avvicinata a Spinalbese per chiederle un aiuto. Nello specifico, la protagonista si trovava in difficoltà con la tinta per i capelli, pertanto, ha chiesto un consiglio al suo compagno d’avventura, essendo un parrucchiere.

L’ex di Belen, però, ha reagito in un modo alquanto lapidario. Nello specifico, infatti, ha esordito dicendo che, fino a qualche giorno fa, avrebbe voluto denunciarla, pertanto, adesso sarebbe impensabile pensare che possa darle una mano con i capelli. Oriana è rimasta un po’ spiazzata dalla freddezza adoperata dal suo compagno d’avventura, tuttavia, ha continuato a parlargli nella speranza che lui cambiasse idea.

Il pubblico del GF Vip indignato

I toni adoperati da Antonino contro Oriana, però, sono rimasti sempre freddi, al punto che la concorrente del GF Vip ha avanzato un’altra richiesta. La ragazza, infatti, ha detto al suo compagno d’avventura se potesse farle la cortesia di riferire a Milena i consigli di cui aveva bisogno lei. Anche questa richiesta, però, non è stata accolta di buon grado da Spinalbese. Il ragazzo, infatti, ha detto che, purtroppo, non si può avere tutto ciò che si desidera nella casa.

Per tale ragione, ha detto che non l’avrebbe aiutata in nessun modo. Alla spagnola, dunque, non è rimasto altro che arrangiarsi. Ad ogni modo, gli utenti del web non hanno preso molto bene questa reazione di Antonino. Vero è che tra i due non scorre buon sangue e non hanno nessuna intenzione di mantenere alcun tipo di dialogo. Tuttavia, rifiutare di dare una mano su di una faccenda legata alla professione è sembrato al pubblico un gesto davvero scortese da parte di Spinalbese.