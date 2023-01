Giulia Salemi è davvero il momento, dopo Sanremo pronta per un nuovo programma in prima serata

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip per Giulia Salemi sono arrivate una serie di occasioni. Grazie alla sua popolarità è risucita a prendersi un suo spazio dedicato ai social network, ed ha debuttato in radio come speaker radiofonica.

Ha inoltre condotto su La 5 Salotto Salemi. Stando a quanto pubblicato su Diva e Donna per la fidanzata di Pretelli le buone notizie non sono terminate. Ma andiamo a vedere insieme di cosa si tratta

Giulia Salemi, dopo Sanremo in arrivo grandi notizie

Attualmente la stiamo vedendo accanto ad Alfonso Signorini ogni lunedì sera dove aggiorna i telespettatori a riguardo la parte social dedicato al programma. Ieri è uscita la notizia che a volerla accanto è pure Amadeus, per il suo festival di Sanremo. Il direttore artistico l’ha scelta per parlare di un tema molto delicato e che sta indignando il mondo.

Il dramma delle donne in Iran, dove la stessa Salemi che ha origini iraniane si è già movimentata nei mesi scorsi. La fidanzata di Pretelli dunque, sarà un ospite di eccezione e io suoi fan on possono far altro che essere contenti. E’ davvero il suo anno fortunato, dato che oltre all’amore anche la carriera procede a gonfie vele.

La fidanzata di Pretelli realizza il suo sogno

Ma non è finita qui: secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero, Giulia Salemi sarebbe in lizza per condurre un nuovo game show. Un programma tutto nuovo che dovrebbe andare in onda su Italia Uno in primavera. Mediaset crede molto nel talento della ragazza e nelle sue qualità, motivo per cui pare le stia dando tutto questo spazio.

Un sogno per l’ex gieffina che si sta avverando dato che fin da piccola ha sempre sognato di avere popolarità sul piccolo schermo. Oggi è senza dubbio una delle influencer e giovani conduttrici più amate, richieste e stimate e non possiamo far altro che farle un bel imbocca al lupo!