Uomini e donne oggi, Tina Cipollari ancora assente: perchè?

E’ andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e gli appassionati del programma non hanno potuto fare a meno di non notare la non presenza di Tina Cipollari.

Ormai sono tre puntate che non si vede in tanti si stanno ponendo delle domande? Come mai non è in trasmissione? Infatti, proprio oggi si è parlato di Gemma e della sua conoscenza con Alessandro. Beh, sui social in tanti hanno sentito la sua mancanza.

Uomini e donne: Tina Cipollari assente anche oggi

Gli spettatori che, il 19 gennaio, si sono collegati su Canale 5 per seguire la nuova puntata del talk show pomeridiano di Canale 5, hanno avuto modo di constatare anche oggi l’assenza di Tina Cipollari. Un’assenza che possiamo dire non passa di certo inosservata e non solo per il suo posto libero ma anche per i vari interventi che fa durante le registrazioni. Oggi più che mai, dato che al centro studio si è seduta Gemma

La dama ha deciso di continuare a conoscere Alessandro, nonostante quest’ultimo le abbia fatto capire che almeno a livello fisico da parte sua non è scattato nulla. Infatti, a dire quello che sicuramente avrebbe detto l’opinionista ci ha pensato Roberta Di Padua, che due parole ha subito messo a tacere sia il cavaliere che la dama di Torino.

Cosa è successo alla storica opinionista?

La storica opinionista del talk show Mediaset non era presente alle riprese della registrazione che sta andando in onda in questi giorni in tv e in tanti si sono lamentati sul web. In moltissimi sostenendo che senza la presenza in studio di Tina, la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi non avrebbe senso. Ma perchè non si è presentata?

Al momento ne Maria e tanto meno la stessa diretta interessata hanno riferito parola ma pare che l’opinionista abbia avuto una leggera influenza che l’ha costretta a restare a casa. Ma al momento non abbiamo certezze su questa ipotesi. Non ci resta altro che attendere aggiornamenti.