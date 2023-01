GF Vip, spunta “la questione noce moscata”, web una furia: come fanno a saperlo? VIDEO

In queste ore un video circolate in rete sta scatenando il web. Si tratta di una breve clip dove si vede Donnamaria fare delle domande a Davide Donadei in vasca e tra le tante spunta il famoso e ormai Capodanno Gate di Amici.

Ovviamente la domanda non è passata inosservata ai tanti fan che guardavano il programma. Infatti tutti si stanno chiedendo come fanno a saperlo!

GF Vip, spunta la noce moscata!

Una domanda che non è passata inosservata quella fatta da Donnamaria a Davide. In Italia a Capodanno tutti hanno scoperto gli effetti allucinogeni della noce moscata vero o falso? Una domanda non proprio simile a tutte le altre, dato che questo argomento è quello più parlato e diffuso nelle ultime settimane.

Davide ignaro, ha detto di no mentre la risposta è stata sbagliata. Come detto in precedenza molti utenti si sono subito chiesti come facessero i vipponi a sapere della Capodanno Gate e in tanti subito hanno accusato Antonino si aver spifferato tutto. Durante la sua permanenza in ospedale pare sia stato privilegiato avendo a disposizione telefono e tv. Nello stesso tempo però, c’è anche chi ha dato un’altra versione precisando che è stata la produzione a consegnare le domande ai ragazzi, dato che le loro sono sempre banali.

Amici, polemiche e mistero sul Capodanno Gate

Come detto in precedenza la questione Capodanno Gate sta facnedo molto discutere in queste settimane. Non sono mostrati video e tanto meno informazioni precise su ciò che è successo realemente nella casa. Quel che è certo è che è stato fatto qualcosa di molto grave, ed ecco che è spuntata l’ipotesi noce moscata.

Pare che gli allievi della scuola di Maria de Filippi abbiano cercato su youtube come sballarsi in modo artigianale. Qualcuno ,inoltre pare si sia sentito male, ma nulla di pericoloso. Intanto, altra cosa certa è la rabbia e la delusione degli autori, di Maria e degli stessi insegnante nei confronti dei sei ragazzi che avrebbero violato severamente il regolamento. Basta pensare all’espulsione di Tommy e di Valeria.