Grande Fratello Vip 7, un’inquilina potrebbe essere incinta: richiesto il test di gravidanza

Tra alti e bassi la storia tra Edoardo e Antonella procede da mesi. Nello stesso tempo, dato che quasi tutta la casa si è schierata contro di lei, la Fiordelisi pare abbia trovato anche un’amica.Si tratta di Nikita Pelizon con la quale si confida spesso.

E tra le tante cose l’influencer campana ha raccontato all’amica di avere un’attività sessuale piuttosto continua con Edoardo Donnamaria, al quale, nel frattempo da rivelato di avere un ritardo di qualche giorno e di essere intenzionata a chiedere un test di gravidanza agli autori del Grande Fratello.

Antonella Fiordelisi confessa di avere un ritardo

Nel corso della serata di mercoledì, Antonella avrebbe rivelato le sue preoccupazioni al fidanzato, dicendogli di essere in attesa del ciclo mestruale che non si presenta ancora. Ha un ritardo di qualche giorno, ma la Fiordelisi non è apparsa particolarmente preoccupata.

Nello stesso tempo, però, se il ritardo si prolunga chiederà un test di gravidanza. Il sogno di Sonia Bruganelli, ovvero far entrare nella Casa una donna in dolce attesa, aleggia nell’aria, ma è decisamente presto per correre a conclusioni così affrettate.

GF Vip: Edoardo e Antonella, rapporti tutti i giorni in Casa

Tra le tante chiacchiere di Antonella e Nikita quella dell’altra sera ha preso una piega piuttosto piccante. Le due vippone hanno parlato della loro attività sessuale e pare che la Fiordelisi in casa si da molto da fare. Tra una litigata e l’altra con Edoardo Donnamaria c’è sempre spazio alla passione, e tutti i giorni!

A confessarlo è stata proprio l’influencer che ha lasciato sbalordita la Pelizon. “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”. Nonostante questo, però la gieffina non ha nascosto di avere ancora molti dubbi sul loro rapporto. O meglio ha spiegato che Edoardo è molto diverso quando è in compagnia e questa cosa la disturba parecchio.