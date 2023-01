Davide Donadei, la presunta amante rompe il silenzio e fa confessioni scottanti: “Vive nell’oscurità”

In queste ore, la presunta amante di Davide Donadei ha rilasciato un’intervista su Casa Pipol in cui ha fatto delle confessioni davvero molto interessanti. La ragazza in questione è Arianna, la ragazza con cui l’ex tronista di Uomini e Donne pare abbia tradito Chiara Rabbi più volte.

La giovane ha deciso di rompere il silenzio in quanto Davide avrebbe provato a far passare anche lei per pazza e ossessiva nei suoi confronti quando, in realtà, è stato lui a comportarsi malissimo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La presunta amante di Davide Donadei svela retroscena sul loro rapporto

Arianna, la presunta amante di Davide Donadei, ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto forti. La giovane è partita spiegando come si siano conosciuti i due e come sia scoppiata la passione tra loro. A tal riguardo, la protagonista ha ammesso che i due si siano avvicinati a seguito di una serata trascorsa in un locale. Donadei avrebbe chiesto alla giovane di venire a casa con lui (la stessa in cui conviveva con Chiara). e lei avrebbe accettato.

A quel punto, allora, i due si sono scambiati dei baci molto passionali. Ad un certo punto, però, Arianna ha ammesso di aver notato una rosa sul tavolo della cucina dell’ex tronista di Uomini e Donne e di avergli fatto delle domande. A quel punto, allora, il ragazzo ha dovuto confessare che quella rosa fosse di Chiara. Arianna ha ammesso di essere rimasta interdetta, poiché Donadei le aveva fatto credere che con la Rabbi fosse tutto categoricamente archiviato.

Pesanti accuse contro Davide e Chiara

Stando a quanto rivelato dalla presunta amante di Davide Donadei, inoltre, il ragazzo avrebbe assunto anche altri comportamenti ambigui nei suoi riguardi. Durante la loro frequentazione, infatti, Arianna chiese se potesse pubblicare sui social un video che li riguardava. Lui acconsentì e, successivamente, sbraitò contro di lei accusandola di aver reso nota una cosa che, invece, avrebbe voluto mantenere segreta.

Insomma, secondo il punto di vista di Arianna, Davide vivrebbe nell’ombra e nelle menzogne e non sarebbe affatto un ragazzo sincero. Successivamente, poi, la ragazza si è anche scagliata contro Chiara, alludendo al fatto che, dopo averle confessato quanto accaduto con Davide, lei le avrebbe chiesto di non rendere pubblica la cosa perché prima sarebbe dovuta andare in tv a parlare della faccenda. Dunque, che anche la Rabbi ci abbia marciato su?