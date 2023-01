Chiara Rabbi, nuova tronista di Uomini e Donne: Parpiglia sganciata la bomba

Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne. A dare questo annuncio è stato Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata online di Casa Pipol.

Il giornalista di Chi ha fatto delle confessioni inedite che riguardano l’ex dell’attuale concorrente del GF Vip. Lui stesso ha ammesso di essere convinto che, molto presto, la ragazza sbarcherà nuovamente alla corte di Maria De Filippi. Vediamo cosa ha rivelato.

Ecco perché Chiara Rabbi pare sarà la nuova tronista di Uomini e Donne

Sul web è appena stata sganciata una bomba che riguarda Uomini e Donne. Chiara Rabbi, infatti, potrebbe seriamente diventare la prossima tronista del talk show di Canale 5. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha ammesso di essere convinto che, in questo periodo, la ragazza sarebbe in trattativa con lo staff di UeD per valutare la sua “ascesa” al trono. Dopo essere stata corteggiatrice, infatti, la ragazza potrebbe presto vivere un upgrade e diventare tronista.

Gabriele ha anche motivato questo suo sospetto. Il giornalista, infatti, ha detto che Chiara sarebbe dovuta essere ospite di Casa Pipol nella puntata appena pubblicata online. Questo, però, non si è verificato in quanto la ragazza avesse dei colloqui importanti da fare, probabilmente a Roma. Questo, dunque, sta confermando sempre di più i sospetti del giornalista e, a questo punto, di tutto il pubblico.

Colpaccio di Maria? I sospetti su Chiara

I tronisti attualmente in carica a Uomini e Donne stanno per concludere il loro percorso. Tra oggi e domani, infatti, dovrebbero registrarsi le scelte di Federico e Lavinia. Pertanto, adesso sarà necessario capire chi prenderà il loro posto. Il fatto che Chiara Rabbi avesse degli impegni proprio oggi, giorno di registrazione, sta facendo crescere sempre di più i sospetti che sia proprio lei la nuova tronista di Uomini e Donne.

In effetti, Maria De Filippi darebbe luogo ad un vero colpaccio. In questo momento, infatti, la ragazza è molto in voga a causa della presenza del suo ex Davide Donadei nella casa del GF Vip. Inoltre, sempre stando a quanto emerso dall’ultima puntata del format online Casa Pipol, è emerso che Chiara potrebbe aver marciato sulla rottura con Davide per fare hype. Si vocifera, infatti, che abbia chiesto alla presunta amante del ragazzo di non rendere pubblico il loro flirt prima della sua ospitata in tv per parlare della faccenda.