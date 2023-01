Ida e Alessandro troppo intimi in pubblico, il comportamento indigna: una FOTO fa il giro della rete

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ida e Alessandro recentemente tornati dal loro viaggio a Maiami. La coppia ha lasciato il programma della De Filippi assieme confermando il proprio interesse a la voglia di costruire qualcosa di importante.

Nonostante non sono più nel programma entrambi sono molto attivi sui social e quotidianamente aggiornano i propri fan. Nelle ultime ore però una foto postata da qualche utente che li ha visti sta indignando il web. Andiamo a vedere insieme il motivo.

Ida e Alessandro insieme: la storia continua a gonfie vele

Ida e Alessandro nonostante gli alti e bassi hanno confermato di essere innamorati e di voler vivere una storia a 360 gradi. Malgrado la distanza, la coppia ha trovato il giusto equilibrio il modo per stare assieme.

Come detto in precedenza da pochi giorni sono tornati da un bellissimo viaggio, dove tra sole e mare si sono davvero divertiti. Vicinanza e la Platano ogni giorno hanno postato foto e video ai loro fan per aggiornali e condividere con loro questi bei momenti. Si è trattato della loro prima vacanza fuori dall’Italia e anche in qui però non sono mancate polemiche.

I due sono stati accusati di spendere troppo, o meglio qualcuno ha criticato la parrucchiera di aver trovato proprio “Zio paperone”. Parole cattive e possiamo dire anche di cattivo gusto che però non hanno smosso la coppia.

La Platano e Vicinanza beccati in atteggiamenti troppo intimi: è bufera

Nelle ultime ore una nuova polemica ha interessato Ida ed Alessandro. Molto probabilmente staranno ancora a Roma e qualche utente e appassionato di Uomini e donne li ha beccati. I due sono stati visti in un locale e pare in atteggiamenti troppo intimi.

Cosa hanno fatto di così scandaloso per offendere i presenti? Beh non si sa, anche perchè nella foto incriminata non si vede cosa stanno facendo con precisione. A postare questo scatto Deianera Marzano…