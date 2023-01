GF Vip, Davide svela di essere stato “molestato” da Oriana: poi ennesimo scivolone

Davide Donadei si è reso protagonista di un ennesimo scivolone all’interno della casa del GF Vip contro Oriana Marzoli. Il ragazzo non si sta comportando in maniera molto garbata nei suoi riguardi, sta di fatto che sta pronunciando delle parole piuttosto forti.

Ieri, ad esempio, le augurò quasi la morte, mentre in queste ore ha detto altre cose altrettanto forti e gravi. Nello specifico, ha anche ammesso che, in più occasioni, la ragazza ha provato a “toccarlo”. Vediamo tutto quello che ha rivelato.

Il nuovo scivolone di Davide Donadei contro Oriana Marzoli

Davide Donadei non nutre certamente simpatia nei riguardi di Oriana Marzoli nella casa del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, in più occasioni si è scagliato contro la ragazza dicendo delle parole poco carine. In queste ore, poi, ha commesso un ennesimo scivolone. Oriana, infatti, stava chiacchierando con alcuni suoi compagni d’avventura quando, improvvisamente, ha detto che lei non è solita bere lo Spritz in quanto le fa vomitare.

A quel punto, allora, è intervenuto Donadei, con fare piuttosto stizzito, ed ha detto di augurarsi che la ragazza vomitasse. Questa frase, detta con toni e modi decisamente poco carini e scherzosi, ha irritato moltissimo i telespettatori della trasmissione. Il ragazzo, infatti, sta dando dimostrazione di essere una persona davvero poco galante. Ad ogni modo, i gossip non sono finiti qui. (Continua dopo il post)

Oriana ieri “non respiro”

Davide “magari” Oriana oggi “vomito”

Davide “magari vomiti” QUESTA CATTIVERIA GRATUITA NON È NORMALE #oriele #gfvip — alis (@alisole_) January 19, 2023

Cosa è accaduto nel confessionale del GF Vip? Le “molestie”

Poco dopo, infatti, Davide Donadei ha fatto una confessione inedita su Oriana Marzoli con alcuni coinquilini del GF Vip. Nello specifico, il giovane ha dichiarato che, in più occasioni, la spagnola ha provato a toccarlo. Mentre i due si trovavano in confessionale e quindi non erano ripresi dalle telecamere della diretta che va in onda 24 ore su 24, la ragazza avrebbe provato a strusciarsi su di lui.

Il ragazzo le avrebbe chiesto di fermarsi e di smetterla di comportarsi in quel modo, ma lei avrebbe insistito. Come se non bastasse, poi, Davide ha sparlato della sua coinquilina alludendo al fatto che, se una donna a 30 anni non parla di famiglia e si comporta in questo modo, sia davvero una persona poco rispettabile. I suoi ragionamenti stanno generando molto sgomento, pertanto, non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per scoprire come si giustificherà il concorrente.