Uomini e donne: Riccardo pensa ancora a Ida e le manda un messaggio forte e chiaro!

Nonostante Ida Platano abbia lasciato Uomini e donne assieme a Alessandro Vicinanza, sembra che Riccardo ancora non se ne faccia una ragione. Più volte il cavaliere ha dichiarato di non avere nessun interesse verso la dama ma i suoi comportamenti mostrano l’esattamente il contrario.

I vari tira e molla con Gloria e il fatto di non essere mai chiaro nei suoi sentimenti lasciano pensare che il bel 40 enne sia ancora preso sentimentalmente dalla ex. A conferma di ciò una recente intervista.

Riccardo Guarnieri pensa e “controlla” ancora Ida

In una recente intervista fatta al settimanale ufficiale di Uomini e donne, Riccardo ha dichiarato che vedere Ida e Alessandro insieme nei video gli fa molto strano. Inoltre, il pugliese ha anche svelato che la Platano non lo ha bloccato sui social e che quindi vede tutto quello che lei posta. Guarnieri però ha sottolineato di non avere più interesse nei confronti dell’ex e che quindi tutto quello che fa oggi non le riguarda. Ora vuole fare il suo percorso con Gloria…

Un percorso che come abbiamo visto in queste settimane è molto tormentato e a causa di lui e dei suoi comportamenti. Riccardo non riesce ad essere mai chiaro nelle sue cose e questo atteggiamento ha fatto perdere le staffe anche a Maria De Filippi nelle scorse puntata. La De Filippi infatti li ha messo davanti ad un fatto compiuto invitando la Nicoletti a chiedergli di uscire dal programma. Ovviamente Riccardo come tutti già pensavano ha risposto che è presto.

Riccardo manda una frecciata a Alessandro

Nella stessa intervista, parlando proprio di Ida, Riccardo non ha perso occasione per tirare una frecciatina a Alessandro. Io e Alessandro siamo persone molto diverse, Ida ha sempre detto di voler accanto un guerriero, ma mi sembra di aver scelto accanto a lei una sorta di secondo figlio.

Non mi permetto di giudicarlo ma lo reputo un pò immaturo o per lo meno per me è a un passo indietro rispetto a Ida e rispetto a l’umo che cercava. Insomma, stando alle sue parole, Guarnieri crede che la sua ex meritasse accanto un uomo molto diverso. Quello che resta da capire ora è se la coppietta deciderà di replicare a queste accuse… Quel che è certo però è che da queste parole si evince ancora una certa gelosia….