Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano? “Non c’è armonia tra i due” (FOTO)

In queste ore è appena stata sganciata una nuova bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in quanto pare che tra loro ci sia una nuova crisi in atto. Dopo aver ufficializzato il loro riavvicinamento nei modi più disparati, tra i due sembrerebbero tornati dei problemi di coppia.

A lanciare questo scoop è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha dichiarato di essersi messo in contatto con persone vicine alla coppia e di aver fatto delle scoperte piuttosto inaspettate. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco perché Belen e Stefano pare siano in crisi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Tra i due sembrava essersi trovato finalmente un punto di incontro. Dopo l’ennesimo tira e molla, infatti, si erano riavvicinati e, stavolta, sembrava essere una cosa piuttosto definitiva. In più occasioni, infatti, entrambi hanno dichiarato di essere estremamente felici e appagati della loro relazione. Purtroppo, però, in queste ore sono emerse delle cattive notizie.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha portato alla luce una segnalazione piuttosto triste che riguarda la coppia del mondo dello spettacolo. Si vocifera, infatti, di una possibile nuova crisi tra loro. A far nascere questi sospetti sono stati alcuni comportamenti inaspettati da parte dei diretti interessati. Il dato più lampante sta nel fatto che la showgirl pare abbia deciso di lasciare casa di Stefano, in cui i due stavano convivendo in questo periodo. Questo, però, non è l’unico gossip.

Le segnalazioni di persone vicine alla Rodriguez e De Martino

Gli utenti dei social più attenti, infatti, hanno notato che Belen e Stefnao non si scambiano più like e commenti d’amore al di sotto dei vari post da un bel po’ di tempo. Questo, sommato a quanto detto in precedenza, sta spingendo a credere che tra la Rodriguez e De Martino ci sia una nuova crisi in atto. Amedeo, allora, si è messo in contatto con persone vicine alla coppia e non sono emerse buone notizie.

Tali persone, infatti, avrebbero confermato che, in questo periodo, tra i due protagonisti non ci sarebbe un clima sereno e l’armonia che c’era fino a un po’ di tempo fa. Ad ogni modo, potrebbe trattarsi anche solo di un momento passeggero, che presto porterà ad una nuova riconciliazione. Ma se così non fosse, i due si troverebbero a lasciarsi per l’ennesima volta. Non resta che attendere, dunque, per scoprire come evolverà la faccenda.