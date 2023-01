Il Paradiso delle signore spoiler 24 gennaio: Umberto bidona Flora

Nel corso della puntata di martedì 24 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che tra Marcello e Adelaide crescerà sempre di più l’intesa. Umberto, invece, si troverà ad assumere un atteggiamento molto deludente per Floria.

Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Maria e Vito si creeranno le condizioni adatte per riuscire finalmente a scambiarsi il tanto agognato bacio. Finalmente si verificherà questo evento? Vediamo che cosa accadrà.

Bacio tra Vito e Maria al Paradiso delle signore?

Gli spoiler della puntata del 24 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Irene avrà una brillante idea per cercare di lasciare Vito e Maria in una situazione di intimità. La giovane venere, infatti, spera che in condizioni ottimali e tranquille i due possano finalmente scambiarsi quel bacio tanto agognato da entrambi. Nel frattempo, anche Armando cercherà in tutti i modi di spronare Vito a farsi avanti e a prendere lui l’iniziativa con la ragazza.

Insomma, per Vito e Maria ci saranno tutte le condizioni, adesso tocca a loro agire, lo faranno? Lo scopriremo molto presto. Nel frattempo, poi, vedremo che Flora vivrà una grande delusione. La donna, infatti, ha organizzato la festa di fidanzamento per Ludovica e Ferdinando. Il suo intento, però, era quello di celebrare anche la sua di unione con Umberto. Guarnieri, però, le rifilerà un due di picche, cosa che la lascerà molto delusa.

Spoiler 24 gennaio: il due di picche di Flora

Ad ogni modo, malgrado la delusione, Flora riuscirà ad essere impassibile e non lascerà che trapeli nessuna emozione. Intanto, nella puntata del 24 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma continuerà a ricevere le avances di Carlos. La giovane, però, non sarò molto convinta, pertanto, non potrà fare a meno di mostrarsi molto rigida e cauta. Nel frattempo, Vittorio farà una proposta alle Veneri.

Nello specifico, Conti chiederà alle ragazze di prendere parte alla nuova copertina del Paradiso Market. Tutte le dipendenti, chiaramente, saranno molto felici e daranno il meglio di loro per non deludere Vittorio. Le indagini di Umberto non si arresteranno. Scavare a fondo permetterà al commendatore di venire a conoscenza di un dettaglio molto importante che riguarda Marcello. Nel frattempo, il ragazzo sarà sempre più complice di Adelaide. I due raggiungeranno un livello di intesa sempre più forte e solido. A che cosa porterà tutto questo? Lo scopriremo nelle prossime puntate.