Grande Fratello Vip anticipazioni: in arrivo provvedimenti e squalifiche. Signorini non perdona

Grande Fratello Vip, cosa vedremo nella prossima puntata del reality

Mancano pochi giorni alla diretta di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In questa settimana sono accadute cose davvero gravi tra i concorrenti che hanno fatto infuriare il web e anche lo stesso Signorini.

Il conduttore come anche gli utenti della rete hanno urlato tutta la loro indignazione per quello che stanno vedendo sia nei confronti di alcuni Vipponi e anche per l’igiene scarsissima della casa.

Davide Donadei nel mirino del web: va eliminato subito!

Nelle ultime ore a scatenare il popolo della rete, gli atteggiamenti e le parole usate da Davide Donadei nei confronti di Oriana. Che l’ex tronista poco sopporta la venezuelana è cosa saputa ma che il suo “odio” venga così manifestato non va assolutamente bene. Sono tante infatti le frasi poco carine usate da Donadei per descrivere la gieffina.

Molto probabilmente come qualcuno ha pensato tutto questo odio deriva dal palo che la bella Marzoli gli ha dato qualche settimana fa, altrimenti altra giustificazione non c’è… Questo però non permette il diritto di attaccare la Vippona con frasi ignobili. I fedelissimi amici di Twitter le hanno raccolte tutte (o quasi), ed il risultato è assurdo. Ne è uscita fuori una collezione vergognosa. Ecco ad esempio l’ultima di ieri sera:

Signorini pronto a punire i vipponi

Oltre al caso di Davide Donadei che sta indignando molto gli utenti, e che sicuramente farà prendere una posizione ad Alfonso non meno importante è anche la questione pulizie nella Casa. I ragazzi non sembrano badare molto alle faccende e qualcuno ha definito la casa di Cinecittà un vero e immondezzaio.

A parlare della questione è stato anche Signorini pochi giorni fa e ha già anticipato che prenderà provvedimenti seri. In particolar modo il loro comportamento inciderà sul budget settimanale della spesa. Quindi per la puntata di lunedì sera si attendono ramanzine e molto probabilmente l’eliminazione di Davide. Non ci resta altro che attendere.