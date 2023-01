Un posto al sole, anticipazioni 20 gennaio: Alberto come una furia con Clara

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di oggi ci fanno sapere che Alberto perderà davvero le staffe con Clara. Il Palladini sarà una vera e propria furia con la ragazza che avrà la peggio dopo che l’uomo ha avuto un forte scontro con Lia. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Un posto al sole, Clara umiliata da Alberto

Nella puntata di ieri di Un posto al sole abbiamo visto Clara pronto a tutto pur di scoprire la verità su Alberto. La giovane con l’aiuto della sua amica ha aperto la cassaforte del Palladini dove nel suo interno ha trovato i famosi gioielli. Così decisa ad affrontare il compagno deciderà di incontrarlo ma anche Lia farà lo stesso. Le anticipazioni relative alla puntata di questa sera, infatti, ci fanno sapere che il bell’avvocato ha sempre mentito.

Il primo scontro Alberto avverrà con Lia. Intanto, la Curcio recatasi anche lei al Vulcano, vedrà i due urlarsi contro e deciderà di intervenire, rivelando di essere al corrente di tutta la verità.

Il Palladini, messo alle strette e ormai consapevole che le sue menzogne sono state svelate, avrà una reazione folle. Si girerà verso la sua compagna e le intimerà di farsi i fatti suoi e di stare zitta. Un umiliazione enorme per la povera Clara che rimarrà senza parole e incapace di rispondere.

Bianca derisa da tutti a scuola, Guido e Angela ignari

Guido e Mariella, intanto, vorrebbero tanto che Michele non rinunciasse all’amore ma il Saviani sembra aver deciso di dedicarsi solo al lavoro e per adesso non c’è soluzione per smuoverlo. Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che la situazione grave di Nunzio non sta facendo altro che peggiorare il comportamento di Bianca.

La bambina è sempre più isolata a scuola e tutti gli amici non fanno altro che prenderla in giro. Franco e Angela purtroppo almeno per il momento non si renderanno conto del grande disagio della giovane