Oroscopo 22 gennaio 2023, classifica: Toro impazienti, Scorpione risoluti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 22 gennaio, Il Sagittario dovrebbero ascoltare un po’ di più il cuore. I Gemelli, invece, dovrebbero guardare al futuro con maggiore ottimismo

Oroscopo del primi sei segni

1 Scorpione. Prendere delle decisioni sarà molto facile in questo momento. Siete piuttosto sicuri di voi e risoluti, pertanto, approfittate di tutto questo per risolvere delle faccende che avete in sospeso da un po’ di tempo.

2 Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 gennaio 2023 vi invitano ad essere ottimisti e a guardare al futuro con positività. Soprattutto dal punto di vista professionale stanno per aprirsi delle strade, tenete gli occhi ben aperti.

3 Cancro. In amore ci sono stati degli alti e bassi, tuttavia, oggi sarà possibile ristabilire l’armonia di un tempo. Anche dal punto di vista familiare ci sono delle belle emozioni da vivere al 100%.

4 Acquario. Non lasciatevi condizionare da quello che pensano gli altri. Specie se dovete prendere una decisione importante, ascoltate principalmente la vostra testa e il vostro cuore. Ascoltate solo i consigli le critiche costruttivi.

5 Sagittario. In questo momento vi sentite più forti e sicuri di voi rispetto ai giorni scorsi. Per tale motivo, se avete rimandato fino ad oggi una decisione importante adesso è tempo di prenderla, senza pensarci troppo su punto talvolta basta ascoltare il cuore per avere tutte le risposte.

6 Pesci. In amore è necessario donarsi, anche se questo spesso significa esporsi a dei rischi. Se volete vivere a pieno la vostra vita, non dovete avere paura di osare. Anche nel lavoro ci vuole molto coraggio e determinazione.

Previsioni astrali 22 gennaio ultimi sei segni

7 Bilancia. La Luna entrerà nel vostro segno molto presto, nel frattempo cercate di mantenere la calma. Se le persone che vi circondano non si comporteranno nel modo in cui sperate, parlatene in maniera tranquilla.

8 Vergine. Giornata di alti e bassi secondo l’oroscopo del 22 gennaio. Nei prossimi mesi ci saranno delle novità a cui fare fronte, pertanto, cercate di farvi trovare preparati. In amore potrebbe arrivare un cambiamento davvero inaspettato.

9 Toro. Ci sono delle faccende in sospeso che non vedete l’ora di risolvere. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo impazienti e irruenti, soprattutto se si tratta di decisioni che riguardano il vostro futuro. Ricordate sempre che la calma è la virtù dei forti.

10 Capricorno. In amore è importante lottare per ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati. In certi casi, però, e anche altrettanto importante capire quando è giunto il momento di farsi da parte. Nessuno deve elemosinare sentimenti.

11 Ariete. Nel lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo, però, cercate di tenere separata la sfera personale da quella professionale, altrimenti potresti avere problemi in entrambi gli ambiti. Dal punto di vista finanziario stanno per cambiare delle cose, quindi, è opportuno tenere gli occhi ben aperti.

12 Leone. Le stelle sono un po’ altalenanti. Tra oggi e domani potrebbero esserci dei cambiamenti, tuttavia, non siate frettolosi. Se ci sono delle cose che vi turbano cercate di parlarne in maniera diplomatica e vedrete che non ci saranno grossi problemi.