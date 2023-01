Oroscopo 23 gennaio 2023: Gemelli fiduciosi, Sagittario più convinti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 23 gennaio, gli Ariete sono molto determinati. I Capricorno devono imparare ad essere più lungimiranti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete in difficoltà non abbiate paura a chiedere aiuto. Dal punto di vista sentimentale potreste rimanere molto sorpresi da una persona speciale. Nel lavoro, invece, siete molto determinati.

Toro. Siete molto egocentrici, forse troppo. Credere in se stessi è sicuramente importante, tuttavia, non lasciatevi prendere dal delirio di onnipotenza, soprattutto con le persone a cui tenete.

Gemelli. Dovete essere un po’ più fiduciosi, sia in voi stessi sia nel prossimo. Vero è che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, ma dovete anche provare a lasciare un minimo di beneficio del dubbio.

Cancro. Secondo l’oroscopo del 23 gennaio, i nati sotto questo segno devono rimettersi in carreggiata nel lavoro. Meglio osare e fallire, piuttosto che non provarci affatto. In amore è tempo di nuovi risvolti.

Leone. Le abitudini sono dure a morire ma, allo stesso tempo, possono generare una certa frustrazione. Siete tra i segni più dinamici dello zodiaco, pertanto, viere situazioni troppo statiche non fa certamente per voi.

Vergine. Le stelle sono un po’ birichine. Oggi vi sentite un po’ pensierosi, forse sentite molto la mancanza di una persona cara. Se avete dei vuoti interiori dovete affrontarli da soli e non riempirli a forza con la presenza degli altri.

Previsioni 23 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro siete precisi e meticolosi, ma talvolta potete concedervi una piccola distrazione. Se in amore non sono arrivate delle proposte che speravate di ricevere, non demordete.

Scorpione. Quando un vaso si rompe, difficilmente ritorna come prima. Siete tra i segni più vendicativi dello zodiaco, pertanto, potreste fare molta fatica ad ingoiare un rospo. Cercate di essere più flessibili.

Sagittario. Se avete da poco fatto una scelta molto importante che riguarda il vostro futuro, cercate di essere più convinti. Gettatevi in un nuovo progetto o in una nuova relazione, specie se quelle passate sono state fallimentari.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 23 gennaio vi invitano ad essere lungimiranti. Pensare al presente è importante, tuttavia, è necessario anche allargare gli orizzonti e guardare alle conseguenze delle vostre azioni.

Acquario. In amore è importante far prevalere sempre il cuore. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma tenete gli occhi ben aperti. Sul lavoro ci vuole dedizione.

Pesci. Se ci tenete tanto a raggiungere un obiettivo, ricordate che niente e nessuno può tenervi lontano da esso. In amore dovete essere più combattivi e imparare ad avere meno pretese.