Riccardo Guarnieri parla di Ida e Alessandro: la stoccata al vetriolo contro Vicinanza

Nell’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, in edicola a partire da oggi, venerdì 20 gennaio, Riccardo Guarnieri ha parlato di Ida e Alessandro. Malgrado il cavaliere abbia deciso di non intervenire sulla faccenda inerente la sua ex e il nuovo compagno, in questa circostanza non ha potuto fare a meno di dire la sua.

L’uomo è stato piuttosto ferreo nel reputare il rapporto nato tra i due ormai ex volti del talk show di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto, soprattutto di Riccardo.

Le accuse di Riccardo contro Alessandro

Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Ida e Alessandro. I due hanno lasciato Uomini e Donne da un po’ di settimane e recentemente si sono concessi anche una splendida vacanza a Miami. Proprio in concomitanza del loro ritorno, Riccardo ha speso parole al vetriolo per commentare il loro rapporto. Nello specifico, il cavaliere ha dichiarato di non reputare Vicinanza il tipo della sua ex.

Secondo il suo punto di vista, infatti, Ida non ha seguito il suo cuore e quello che ha sempre dichiarato. La donna ha sempre detto di cercare un uomo guerriero, maturo e forte, tutte caratteristiche che non sembrano appartenere ad Alessandro. Per entrare maggiormente nello specifico, poi, Riccardo ha detto che la Platano abbia scelto di più un “figlio” piuttosto che un compagno.

Guarnieri spende parole su Ida

Stando a quanto emerso, Guarnieri ha insinuato che il suo ex rivale in amore sia piuttosto immaturo e assolutamente non adatto a stare al fianco di una donna come la Platano. Ad ogni modo, nel corso del suo sfogo su Ida e Alessandro, Riccardo Guarnieri ha voluto spendere anche delle parole positive nei riguardi della sua ex. In particolar modo, infatti, ha detto che se lei è felice, allora lui non può fare altro che essere contento per lei.

Malgrado tutto quello che c’è stato tra loro, le innumerevoli liti e gli scontri infuocati, Riccardo continua a nutrire un affetto sincero nei suoi riguardi. Sarà lo stesso anche per Ida? Almeno per il momento, la donna non è minimamente intervenuta sulla faccenda. Al momento, infatti, è impegnata a godersi la sua storia d’amore e l’affetto e la vicinanza di tutte le persone a lei care.