Uomini e Donne spoiler 23 gennaio: Biagio tra due fuochi, 2 cavalieri giù di tono

Nel corso della puntata di lunedì 23 gennaio di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione cominciata venerdì scorso. Per l’occasione, dunque, si partirà dalla fine del blocco dedicato a Gloria e Riccardo.

I due sono stati molto bene negli ultimi giorni, tuttavia, il cavaliere ci ha tenuto a precisare di non essere innamorato della donna. Quest’oggi, poi, si parlerà di Biagio, il quale si troverà tra due fuochi. Alcuni esponenti del trono over saranno piuttosto provati.

Biagio Di Maro show a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 23 gennaio di Uomini e Donne rivelano che Riccardo continuerà ad essere molto fermo nel dire di non essere innamorato di Gloria. La dama, dal canto suo, dirà di aver notato dei comportamenti piuttosto gelosi e sintomatici di interesse da parte del cavaliere. Successivamente, poi, si passerà a Biagio Di Maro. Quest’ultimo sta continuando ad uscire con Carla e le cose sembreranno procedere piuttosto bene.

Nel dibattito, però, non potrà fare a meno di intervenire Silvia. La donna ancora non ha digerito i recenti comportamenti adoperati dall’uomo nei suoi riguardi, pertanto, non perderà occasione per attaccarlo. Ad un certo punto, poi, lui arriverà ad accusare la dama di essere falsa e e che fa gli interventi contro di lui solamente perché ha capito che in questo modo riesce ad ottenere degli applausi da parte del pubblico.

Spoiler 23 gennaio: coppia in crisi e novità su Alessandro

Per tutta la durata della puntata, poi, non si potrà fare a meno di notare che Luca e Antonella saranno piuttosto tristi. I due protagonisti non si rivolgeranno la parola e non andranno neppure al centro dello studio per ballare. Sarà evidente a tutti, però, che i due saranno piuttosto tristi per l’epilogo che ha preso la loro storia. Restando sempre in tema di trono over, poi, si parlerà di Alessandro e del suo harem di corteggiatrici.

Il cavaliere, infatti, sta continuando a sentire Gemma Galgani e sta approfondendo la conoscenza di altre dame tra cui Silvia, Cristina, Desdemona e Pamela. Specie con quest’ultima si verrà a creare una certa intesa. I due, infatti, racconteranno di aver fatto un piccolo viaggio insieme. Tuttavia, il cavaliere rimarrà molto male nel momento in cui scoprirà che la donna non è stata del tutto sincera nei suoi riguardi. Dei tronisti probabilmente si approfondirà nella prossima puntata.